Motorine 2 gün sonra yeni bir zam daha! Fiyatı 25 lirayı geçti - Son Dakika
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Motorine 2 gün sonra yeni bir zam daha! Fiyatı 25 lirayı geçti

20.08.2022 00:14

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeyi sürdürüyor. 2 gün önce zam gelen motorine 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Fiyat değişikliğinden sonra motorinin litresi 25 lirayı geçti.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. 2 gün önce motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti. Bu gece akaryakıta bir zam daha geldi. Motorinin litresi 1 lira 7 kuruş arttı.

FİYAT KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 7 kuruşa, İzmir'de 25 lira 20 kuruşa, Ankara'da ise 25 lira 19 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Motorine 2 gün sonra yeni bir zam daha! Fiyatı 25 lirayı geçti - Son Dakika
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