Brent Petrolü Yatay Seyrediyor, OPEC+ Üretim Kesintileri Devam Ediyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???83,66 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 84,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 83,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,97 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlar, İsrail- Filistin savaşında ateşkes anlaşması olabileceğine yönelik haber akışı ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintilerini haziran sonuna kadar uzatacaklarını açıklaması nedeniyle yüksek oynaklık gösteriyor.
Mısır, Katar, Hamas hareketi ve ABD'nin katılımıyla Kahire'de yürütülen Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakereler devam ederken, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan büyük acılardan dolayı acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.
Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının ardından artan arz endişeleri fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisinin dün yaptığı açıklamada, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde petrol üretiminde gönüllü günlük 1 milyon varillik kesintinin haziran sonuna uzatıldığını ve günlük 9 milyon varil üretim yapılacağını bildirdi.
Aynı dönemde, Irak günlük 220 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri 163 bin varil, Kuveyt 135 bin varil, Kazakistan 82 bin varil, Cezayir 51 bin varil ve Umman da 42 bin varil gönüllü üretim kesintisi yapacağını açıkladı.
Rusya ise gönüllü petrol üretim ve ihracat kısıntılarını aşamalı olarak 3 ay daha uzattığını ve haziran sonuna kadar toplam günlük 471 bin varil kesinti yapacağını duyurdu.
Söz konusu ülkelerin gönüllü kesintilerini duyurmasının ardından OPEC tarafından yapılan açıklamada, bu kesintilerin belirtilen 3 aylık dönemin bitiminde piyasa koşullarına göre kademeli olarak azaltılacağı belirtildi.
Brent petrolde teknik olarak 83,87 ile 84,18 dolar aralığının direnç, 83,36 ile 83,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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