BTSO, Suudi Arabistan\'daki Fuarda Tekstil Temasları Sağladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE projeleriyle uluslararası pazarlara açılmayı sürdürüyor. BTSO tarafından yürütülen paketli ev tekstili ürünleri ile perdelik ve döşemelik kumaş UR-GE projeleri kapsamında, 30 kişilik BTSO heyeti Körfez bölgesinin önde gelen fuarlarından INDEX Saudi Arabia'ya milli katılım çatısı altında stant açarak katıldı. UR-GE üyeleri, fuarda dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşma fırsatı yakaladı.

Ticaret Bakanlığı destekleri ile tekstil sektörüne yönelik hayata geçirilen iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi kapsamında firmalar, yatırımcıların yeni gözdesi haline gelen Suudi Arabistan'da önemli temaslarda bulundu. Düzenlenen fuar organizasyonunda BTSO üyeleri dünyanın çeşitli ülkelerinden alıcılarla bir araya geldi. BTSO Meclis Üyeleri Ali Güzeldağ, Cabir Sökücü ve Komite Üyesi Fatma Ayyıldız'ın da eşlik ettiği 18 küme firmasının katıldığı fuar organizasyonu, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler ile Ticaret Müşavirleri Mustafa İlker Özdem ve Hasan Murat Nesimoğlu tarafından da ziyaret edildi.

"Suudi Arabistan'ın Türk tekstiline duyduğu ilgiyi net şekilde gördük"

BTSO Meclis Üyesi Ali Güzeldağ, UR-GE programı kapsamında ev tekstili grubundaki 18 seçkin firmayla birlikte Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen INDEX Fuarı'na katıldıklarını belirtti. Fuarın otel ve otel ekipmanları konseptinde perdelik kumaş, yatak örtüsü ve ev tekstili üretimi yapan Bursalı firmalar için önemli bir ticari platform sunduğunu ifade eden Güzeldağ "Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu doğrultusunda yüzlerce otel ve benzeri yapının inşaatı planlanıyor. BTSO'nun öncülüğünde, UR-GE desteğiyle bu organizasyonu gerçekleştirmemiz, sahada doğrudan varlık göstermemiz açısından büyük önem taşıyor. Suudi Arabistan'la gelişen ilişkiler çerçevesinde ticari diplomasi adına atılan bu adımlar, odamızın yürüttüğü UR-GE çalışmalarının ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Fuarda mevcut müşterilerimizin yanı sıra birçok yeni bağlantı kurduk. Hem ticaretin gelişmesi hem de ikili ilişkilerin ilerlemesi açısından verimli bir organizasyon oldu. Suudi Arabistan'ın Türk tekstiline duyduğu ilgiyi bir kez daha net şekilde gördük. Elde ettiğimiz sonuçlar, geleceğe dönük güçlü iş birliklerinin habercisi." dedi.

"Yeni koridorlar oluşturmak için UR-GE organizasyonları çok kıymetli"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen INDEX Fuarında önemli iş birliklerine imza attıklarını söyleyen BTSO Meclis Üyesi Cabir Sökücü, "Bursa'dan 18 firmayla buraya geldik. Bize bu imkanı sağlayan Ticaret Bakanlığımıza ve BTSO'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daralan bir dünya piyasası söz konusu, perakende satışlarının grafiklerinde ciddi düşüşler var. Bu daralan ekonomiden çıkış yolu bulmak, yeni pazarlar aramak ve yeni koridorlar oluşturmak için bu organizasyonlar çok kıymetli." dedi.

"Bursa büyürse Türkiye büyür"

BTSO Komite Üyesi Fatma Ayyıldız, üç dönemdir UR-GE projeleri kapsamında yurt dışı faaliyetlere katıldıklarını belirtti. Şu anda Suudi Arabistan INDEX Fuarı'nda olduklarını ifade eden Ayyıldız, "Ülkemiz için doğru pazarların neresi olduğunu araştırıyor ve orada yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada ciddi işler yapabileceğimizi ve önemli fırsatlar olduğunu gördük. Suudi Arabistan ile ticaretimizi geliştirebileceğimize inanıyoruz. Devletimizin bu projelere desteği olduğu sürece Bursa büyür ve her zaman dediğimiz gibi Bursa büyürse Türkiye büyür." diye konuştu.

"Bu ortamda yer almak benim için büyük mutluluk kaynağı"

UR-GE üye firması sahibi Nurcan Aşina, bu programın kendileri için ilk UR-GE projesi olduğunu söyledi. Bebek ev tekstili ile çocuk giyim alanlarında iki farklı dalda özgün tasarımlarla hizmet verdiklerini ifade eden Aşina, "Ürünlerimiz tamamen kendi tasarımlarımızdan oluşuyor. Hem ürünlerimizi daha geniş kitlelere tanıtmak hem de uluslararası arenada güçlü bir konuma ulaşmak amacıyla UR-GE programına başvurduk ve kabul edildik. Şu an fuarda olumlu geri dönüşler alıyoruz. Müşterilerimiz ürünlerin kalitesinden büyük memnuniyet duyuyor. Yapılan iş görüşmelerinin olumlu sonuçlanması konusunda da herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bu program, hem firmam için hem de benim yeni insanlarla tanışmam açısından çok verimli ve umut vadeden bir deneyim oldu. İnanıyorum ki, bu deneyimin çıktıları çok iyi olacak. Kendimizi önemli platformlarda tanıtmış ve karşılıklı kazanç sağlayacağımız iş birliklerine adım atmış olacağız. Böyle nitelikli çalışmalar, küçük bütçelerle büyük adımlar atabilmek ve Türk ürününün değerini müşterilerimize hatırlatmak için büyük fırsatlar sunuyor." diye konuştu.

Bursa iş dünyası temsilcileri, Suudi Arabistan programı kapsamında ev tekstili sektörüne yönelik önemli temaslarda bulundu. Heyet, Riyad'ın önde gelen toptancı bölgeleri arasında yer alan King Abdullah, Al Wurud, Al Faisaliyyah ve Al Jazirah bölgelerini ziyaret ederek pazarın dinamiklerini yerinde gözlemledi. Gerçekleştirilen saha ziyaretleriyle hem bölgenin ticaret potansiyeli analiz edildi hem de olabilecek iş birliği fırsatları değerlendirildi. - BURSA