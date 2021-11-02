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Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika

Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor

02.11.2021 14:00

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan Fatih Aydın Türk makamlarına iadesi tamamlandı. Fatih Aydın bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Fatih Aydın'ın 18.25'te İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın firari ağabeyi sanık Fatih Aydın geçtiğimiz temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Aydın'ın, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istemişti.

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın bu akşam Türkiye'ye getiriliyor

UÇAĞA BİNDİRİLDİ

Yapılan işlemlerin ardından iade işlemleri tamamlanan Fatih Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'na bağlı 4 kişilik özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilmek üzere Brezilya Sao Paulo'dan Türk Hava Yolları uçağına bindirildi.

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın bu akşam Türkiye'ye getiriliyor

18.25'TE İSTANBUL'DA

THY uçağının saat 18.25'te İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor. Şüpheli Fatih Aydın'ın İstanbul Havalimanı'ndaki giriş işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

4 GÜN GÖZALTINDA TUTULACAK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren gözaltına alınması ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek 4 gün süreyle gözaltında tutulması talimatını verdi.

Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika Ekonomi


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