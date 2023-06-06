Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 36 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 36 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA 21 LİRAYA YAKLAŞACAK

Fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 74 kuruşa, Ankara'da 21 lira 13 kuruşa ve İzmir'de ise 21 lira 24 kuruşa yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.