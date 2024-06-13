Bu Gençlikten İyi İş Çıkar Projesi ile NEET Gençlere İstihdam Fırsatı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bu Gençlikten İyi İş Çıkar Projesi ile NEET Gençlere İstihdam Fırsatı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yürütülen 'Bu Gençlikten İyi İş Çıkar' projesi kapsamında, 15-29 yaş aralığındaki NEET gençlere 400 saatlik mesleki eğitimler verildi. Eğitim sonrası staj ve işbaşı eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerden 14'ü bölge sanayisinde işe başladı. Proje ayrıca, bölgedeki sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını ve engellerini tespit etmek amacıyla anket çalışması da gerçekleştirdi.

13.06.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ile istihdam bekleyen gençler arasında köprü kuran "Bu Gençlikten İyi İş Çıkar" projesi ile 15-29 yaş aralığındaki 'NEET gençler' arasından seçilen 60 kursiyere, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Mühendislik Fakültesinde 400 saatlik mesleki eğitimler verildi. Eğitim sonrası staj ve işbaşı eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin 14'ü bölge sanayisinde işe başladı, diğerleri ise iş teklifleri aldı.

OMÜ'nün başvuru, Samsun Merkez OSB Müdürlüğünün ise eş-başvuru sahibi olduğu Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) eş finansmanıyla yürütülmekte olan "This Youth Can Do A Good Job" (Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir) isimli proje için basın toplantısı gerçekleştirildi. Samsun İŞKUR İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen proje sürecinin TR83 Bölgesindeki illerde kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, bölge sanayicileri ve işverenlerine tanıtılması amacıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cenk Gezegin, "Samsun İŞKUR İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında, TR83 Bölgesinde (Samsun, Amasya, Çorum, Tokat) yaşayan ve 15-29 yaş aralığındaki NEET gençler arasından seçilen 60 kursiyere, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 400 saatlik mesleki eğitimler verildi. Bu eğitimler; bilgisayar destekli tasarım ve üretim, endüstriyel otomasyon sistemleri ve yenilenebilir enerji sistemleri alanlarını kapsamış ve kursiyerler teorik-pratik derslerin yanı sıra çeşitli konferans, seminer, teknik gezi ve kariyer fuarlarına katılmıştır. Eğitim sonrası staj ve işbaşı eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin 14'ü bölge sanayisinde işe başlamış, diğerleri ise iş teklifleri almıştır. Ayrıca, TR83 Bölgesindeki 228 firma ile yapılan anket çalışmasıyla, sanayi kuruluşlarının yüksek teknoloji kullanımındaki ihtiyaçları ve engelleri tespit edildi. Firmaların yüzde 94,7'si yüksek teknolojiye erişimde zorluk yaşadığını belirterek, finansal kısıtlamalar, fiziksel alan eksikliği, insan kaynakları sorunları ve piyasa kaygılarını ana nedenler olarak göstermiştir. Anket sonuçları, bölgedeki sanayi kapasitesini artırmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır" dedi.

Toplantı fotoğraf çekimi ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gençlik, Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu Gençlikten İyi İş Çıkar Projesi ile NEET Gençlere İstihdam Fırsatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
11:11 LGS’de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler LGS'de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:29:06. #1.13#
SON DAKİKA: Bu Gençlikten İyi İş Çıkar Projesi ile NEET Gençlere İstihdam Fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement