Bulgarlar ekmeği bile Edirne'den aldı! Alışveriş çılgınlığı devam ediyor

Türkiye'den Bulgaristan'a dönüşlerde uygulanan PCR test zorunluluğunun kaldırılması kent esnafına can suyu oldu. Özellikle Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Edirne'ye akın eden Bulgar turistlerin bagajlarında yer kalmadı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan Bulgar turistler aldıklarını taşımakta zorlandı.

EKMEK VE SULARINI DA ALMAYA BAŞLADILAR

Gıdadan giyime, ev eşyasından, temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Türkiye'den karşılayan Bulgar turistler, artık ekmek ve suyunu da Edirne'den almaya başladı. Hafta sonu yaşanan turist yoğunluğuna bağlı olarak otoparklarda yer kalmadığı görülürken, çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde de adım atacak yer kalmadı.

"BAGAJLARIMIZI DOLDURUP DÖNECEĞİZ"

Yusuf Mümin, "Her şeyimizi Edirne'den aldık. Yiyecekten giyime kadar ne lazımsa alıyoruz. Her hafta geliyoruz. Arabayla geldik bagajlarımızı doldurup döneceğiz" dedi.

"HER ZAMAN GELİYORUZ, DOLDURUP GİDİYORUZ"

Nurdan Çatova, "Kuzu eti aldık, dana eti aldık yağımızı her şeyimizi aldık. Her zaman geliyoruz. Doldurup gidiyoruz. Ekmeğimizi, suyumuzu deterjanımızı alıp gidiyoruz" dedi.

EDİRNE ESNAFI DURUMDAN OLDUKÇA MEMNUN

Edirne esnaflarından Şenol Tuna, "İşlerimiz açıldı. Bulgarlar gelmeye başladığından beri satışlarımız arttı ve işlerimiz hareketlendi. Genellikle hafta sonlarını tercih ediyorlar. Cuma'dan Pazar'a kadar çok yoğunluk yaşanıyor. O zamanlarda daha çok ilgi gösterip daha fazla alışveriş yapıyorlar. Ciğer yiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Tur otobüsleri de çok fazla var. Günde yaklaşık otobüs bizim buraya geliyor ve yüklü alışveriş yapıyorlar. Bu da bize can suyu oluyor" dedi.