Bursa haber... Bursa'da pazar atıkları gübreye dönüşüyor

Bursa'da pazar atıkları gübreye dönüşüyor

Emine Erdoğan'ın övgüsü, Yıldırım Belediyesi'nde heyecana sebep oldu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz:

"Amacımız Yıldırım'daki 550 ton atığın yarısını geri dönüştürülebilir hale getirmek"

BURSA - Yıldırım Belediyesi ilçedeki 48 pazar yerinden topladığı atık sebze ve meyveleri kompost tesisinde gübreye dönüştürüyor. Elde edilen gübreler köylerdeki kadın dernekleri ve çiftçiye dağıtılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Yıldırım Belediyesi'nin kompost tesisini öven twiti, belediyede heyecana sebep oldu. Başkan Oktay Yılmaz, hedeflerinin ilçedeki günlük 550 ton atığın yarısını dönüştürülebilir hale getirmek olduğunu söyledi.

Yıldırım Belediyesi organik gübre üretimi sağlayan 'Kompost Tesisi'ni Bursa'ya kazandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın desteğiyle kurulan 'Kompost Üretim Tesisi' hizmete başladı. Ekipler 48 Pazar yerinden akşamları topladıkları sebze meyve atıklarını haftalık 3 bin 500 litre organik atık işleme kapasitesine sahip kompost tesisinde gübre haline getiriyor.

Gübreleri ilçedeki köy kadın derneklerine ve çiftçilere dağıttıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin paylaşımı bizi onurlandırdı, heyecanımızı bir kat daha arttırdı. Pazar yerlerinden, park bahçelerden ve Belediyemiz hizmet birimleri ile sosyal tesislerimizden topladığımız atıklar, Kompost Üretim Tesisimizde işleniyor ve organik gübre oluyor. Bu işlem sayesinde hem organik atıkları dönüştürüyor hem de toprağı daha verimli hale getiriyoruz. Elde ettiğimiz kompost gübre ile de ilçemizde yer alan park, bahçe ve yeşil alanlardaki gübre ihtiyacının yüzde 20'sini tedarik etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kompost Üretim Tesisi'nde üretilen organik gübre sayesinde; karbon, azot ve fosfor bakımından kaliteli ve zengin bir toprak elde ettiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak pazar atıklarını kompost gübre haline getirerek dış alımla yapılan kimyasal gübre tüketimini azaltıyor, tarıma ucuz ve daha faydalı girdi elde ederek ekonomik kazanım elde ediyoruz. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve fizyolojik özellikleri kalıcı bir şekilde iyileşen bitkilerle nitelikleri düzelen ürünlerde verim artışının oluşmasına ve elde edilen dengeli oluşumla sürdürülebilir tarımın artırılmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca tesis ile çevrede oluşan koku, hava kirliliği ve sera gazı salınımını azaltıyor, karbon ayak izini düşürüyor ve çöp depolama alanlarına giden atık miktarının düşmesine katkı sağlıyoruz.İlçede günlük 550 ton atığın yarısını geri dönüşebilir hale getirmek amacındayız" diye konuştu.

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Toplumsal sıfır atık bilincinin oluşması için çevre dostu belediyelerimizin girişimlerini görüyor ve gayretlerini gönülden destekliyorum. Sıfır atık anlayışını kompost üretim tesisi ile bir adım ileriye taşıyan Bursa Yıldırım Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Pazar yerlerinde çöpe giden sebze, meyve atıklarını tesiste, organik gübreye dönüştürerek hem toprağı daha verimli hale getiriyorlar. Hem de ekonomik gelir elde ediyorlar. Örnek uygulamasının 81 ilimizde yaygınlaşmasını diliyorum" demişti.

Yıldırım Belediyesi de aynı paylaşıma, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için dünya ortak evimiz diyerek sizin öncülüğünüzde sıfır atık çalışmalarımıza devam ediyoruz

Çevre dostu belediye olarak destekleriniz için teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle cevap vermişti. Emine Erdoğan'ın paylaşımının kendileri için büyük bir gurur vesilesi olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, "Emine Erdoğan hanımefendi tarafından takdir kazanmak için bizim için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı. Bizde bu noktada heyecanlandık arkadaşlarımız heyecanlandı. Yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunu daha çok farkına vardılar. İnşallah bundan sonra da bu noktadaki çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yıldırım'da çevre bilinci ana okulunda başlıyor

Yıldırımda çevre bilinci konusuna anaokulundan başladıklarını belirten Oktay Yılmaz, "Anaokullarımızda ilk ve ortaokullarımızda çocuklarımıza çevre bilincini aşılıyoruz. Etkinlikler düzenleyip çocuklarımızı ve okullarımızı ödüllendiriyoruz. Çevre bilincini bu noktada önemsiyoruz çünkü buradan çok önemli geri dönüşler alıyoruz. Şu an geldiğimiz noktada günlük 550 ton atık topluyoruz ve bunun yarısını geri dönüştürebilmeyi hedefliyoruz. Bunun için her gün bir takım etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Örneğin diyoruz ki evinizde "1 litre atık yağ biriktirin biz gelip onu alalım yerine size 5 litre su verelim" bu çok teveccüh gören bir kampanya oldu. Bunun gibi elektronik atıklarınızı gelip toplayalım size tasarruflu ampul verelim dedik. Ziyaret ettiğimiz evlerin hanımlarına bir kahve bir cezve hediye ederek bu işin farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu noktada hedefimiz Yıldırım ilçemizdeki tüm işyeri ve evlere ulaşıp bu farkındalığı artırabilmek ve her gün geri dönüşüm toplayan bir belediye olmak" diye konuştu.