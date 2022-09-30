Bursa'nın bu köyünü görenler, kendilerini Karadeniz'de sanıyor! Yılda 60 ton fındık üretiyorlar

Bursa'da Kurşunlu köyünün ileri gelenlerinin 1990 yılında Karadeniz bölgesine yaptığı ziyarette gördükleri fındık bahçelerini köylerinde de üretmeye karar verdiler. 1990'lı yıllarda Karadeniz bölgesinden getirilen fındık fideleriyle ilk fındık bahçesi kuruldu.

"60 TON FINDIK ÜRETİMİ YAPILIYOR"

Randıman alınmasıyla birlikte köyün yüzde 90'ı tarlalarına fındık ağaçları ekti. Kurşunlu köyünde yılda 45 ila 60 ton arasında fındık üretimi yapılıyor. Bu yılda hasatlarını yapan üreticiler açıklanan fındık fiyatlarından ise oldukça memnun. Bu yıl köyden 60 ton fındık üretimi yapılırken; üreticiler fındığı anlaştıkları firmaya toplu şekilde kilosunu 45 liradan satış yaptı. Köyde her geçen yıl fındık üretimi artarken bölgedeki komşu köyler de fındık üretimi yapmaya yavaş yavaş başladı.

"400 DÖNÜM FINDIK BAHÇESİ VAR"

Bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Kurşunlu Köyü Muhtarı Bilal Bayırlı, "Köyümüzde 400 dönüm fındık bahçesi var. Köyümüze 'küçük Karadeniz' diyebiliriz. İl fındık bahçesi köyden Karadeniz'e gidip fındık bahçelerini ziyaret eden köyün ileri gelenleri tarafından kurulmuş. Burada da yetişince köydeki herkes ekmeye başladı. Fındık köyümüzün başlıca gelir kaynaklarından biri oldu.

"BU YIL FINDIK FİYATLARI ÇOK İYİ"

Köyün yüzde 90'ı fındık üretimi yapıyor. Her geçen gün köyümüzde fındık bahçeleri büyüyor. Bu yıl fındık fiyatları çok iyi rakamla açıklandı. Herkes fiyatlardan memnun. Bizim köydeki fındık kalitesi çok iyi. Bu yıl köylü olarak topluca fındığımızı 45 liradan satışını gerçekleştirdik. Çevre köylerdeki arkadaşlarımız da bizden görerek fındık üretimine başladılar" dedi.