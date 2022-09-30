Bursa'nın bu köyünü görenler, kendilerini Karadeniz'de sanıyor! Yılda 60 ton fındık üretiyorlar - Son Dakika
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Bursa'nın bu köyünü görenler, kendilerini Karadeniz'de sanıyor! Yılda 60 ton fındık üretiyorlar

30.09.2022 10:02

Bursa'da 1990 yılından itibaren fındık üretimi yapan Kurşunlu köyü, Karadeniz bölgesini aratmıyor. Konuyla ilgili konuşan köyün Muhtarı Bilal Bayırlı, köyde yılda 60 ton fındık üretildiğini belirterek "Kurşunlu'da 400 dönüm fındık bahçesi var. Köyümüze 'küçük Karadeniz' diyebiliriz. İl fındık bahçesi köyden Karadeniz'e gidip fındık bahçelerini ziyaret eden köyün ileri gelenleri tarafından kurulmuş" ifadelerini kullandı.

Bursa'da Kurşunlu köyünün ileri gelenlerinin 1990 yılında Karadeniz bölgesine yaptığı ziyarette gördükleri fındık bahçelerini köylerinde de üretmeye karar verdiler. 1990'lı yıllarda Karadeniz bölgesinden getirilen fındık fideleriyle ilk fındık bahçesi kuruldu.

Bu köyü görenler 'Giresun'da mıyız?' diyor! Yılda 60 ton fındık üretiyorlar

"60 TON FINDIK ÜRETİMİ YAPILIYOR"

Randıman alınmasıyla birlikte köyün yüzde 90'ı tarlalarına fındık ağaçları ekti. Kurşunlu köyünde yılda 45 ila 60 ton arasında fındık üretimi yapılıyor. Bu yılda hasatlarını yapan üreticiler açıklanan fındık fiyatlarından ise oldukça memnun. Bu yıl köyden 60 ton fındık üretimi yapılırken; üreticiler fındığı anlaştıkları firmaya toplu şekilde kilosunu 45 liradan satış yaptı. Köyde her geçen yıl fındık üretimi artarken bölgedeki komşu köyler de fındık üretimi yapmaya yavaş yavaş başladı.

Bu köyü görenler 'Giresun'da mıyız?' diyor! Yılda 60 ton fındık üretiyorlar

"400 DÖNÜM FINDIK BAHÇESİ VAR"

Bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Kurşunlu Köyü Muhtarı Bilal Bayırlı, "Köyümüzde 400 dönüm fındık bahçesi var. Köyümüze 'küçük Karadeniz' diyebiliriz. İl fındık bahçesi köyden Karadeniz'e gidip fındık bahçelerini ziyaret eden köyün ileri gelenleri tarafından kurulmuş. Burada da yetişince köydeki herkes ekmeye başladı. Fındık köyümüzün başlıca gelir kaynaklarından biri oldu.

Bu köyü görenler 'Giresun'da mıyız?' diyor! Yılda 60 ton fındık üretiyorlar

"BU YIL FINDIK FİYATLARI ÇOK İYİ"

Köyün yüzde 90'ı fındık üretimi yapıyor. Her geçen gün köyümüzde fındık bahçeleri büyüyor. Bu yıl fındık fiyatları çok iyi rakamla açıklandı. Herkes fiyatlardan memnun. Bizim köydeki fındık kalitesi çok iyi. Bu yıl köylü olarak topluca fındığımızı 45 liradan satışını gerçekleştirdik. Çevre köylerdeki arkadaşlarımız da bizden görerek fındık üretimine başladılar" dedi.

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın bu köyünü görenler, kendilerini Karadeniz'de sanıyor! Yılda 60 ton fındık üretiyorlar - Son Dakika

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