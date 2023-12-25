Çanakkale\'de mobilya sektörü gençlerin meslek liselerine yönelmesini istiyor

Türkiye'de mobilya sektörünün geliştiği Çanakkale'nin Biga ilçesinde faaliyet gösteren firmaların ara eleman ihtiyacının karşılanması için gençlerin meslek liselerine yönelmesi çağrısı yapıldı.

İlçede faaliyet gösteren mobilya firmaları, 2 bin 500'e yakın kişiyi istihdam ettikleri tesislerinde ürettikleri ürünleri ABD, İtalya, Almanya ve Rusya ile Arap ülkelerine ihraç ederek yaklaşık 100 milyon dolar ciroya ulaşıyor. Firmalar ihracatın yanı sıra yurt içi pazarlara da ürün gönderiyor.

Bunun yanı sıra ilçede bulunan İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78 öğrencisiyle mobilya ve iç tasarıma dair elemen yetiştiriyor.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, AA muhabirine, mobilya sektöründe satışlar ve bayi sayıları arttıkça ara eleman sıkıntısının başladığını, yaklaşık 10 yıldır bu konuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Doğan, ilçedeki eğitim camiasıyla konuyu masaya yatırdıklarını, mobilya sektörünün dışındaki sektörleri de dahil ederek çalışmalara başladıklarını belirtti.

Mobilya sektöründe yaşadıkları en büyük sorunun döşeme bölümüyle alakalı olduğunu ifade eden Doğan, bu nedenle ilçedeki meslek lisesi bünyesinde dikiş ve döşeme alanları açtırdıklarını, Halk Eğitimi Merkezinde de mobilya sektörüne yönelik bölümler açılmasını desteklediklerini anlattı.

Sektördeki tasarım ve AR-GE ihtiyacının karşılanmasına yönelik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu ile işbirliği yaptıklarını bildiren Doğan, bu sayede üniversitenin mobilya bölümünün yeniden açıldığını ve 34 öğrencinin eğitime başladığını dile getirdi.

ÇOMÜ ile imzaladıkları işbirliği protokolü kapsamında bu bölümden mezun olacak öğrencilere istedikleri ilde iş garantisi verdiklerini kaydeden Doğan, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Teknik Meslek Liselerimizle mobilya üzerine sözleşme yaptık. Biga'da mobilya bölümünden mezun olan öğrencilere iş imkanı garantisini verdik. Bu projeye mobilya sektörü sayesinde imza attık. Bütün öğrencilere hem iş hem de burs garantisi verdik." dedi.

"Mobilya sektörü her geçen gün gelişiyor"

Doğan, genç nüfusu sektöre yönlendirmeleri halinde ihtiyaçları karşılayabileceklerini, bunu başarıp Türkiye için örnek rol model olacaklarına inandıklarını vurguladı.

Anne babalara, gençlere çağrıda bulunan Doğan, "Aileler haklı olarak 'Çocuklarımız üniversitede okusun, masa başında çalışsın' istiyor ama esasında bu böyle değil. Çocuklarımızı meslek liselerimize gönderip yetiştirebilirsek mezun olduklarında iş garantisini veriyoruz. İhtiyaç olduğu için böyle bir proje hazırladık. Projenin tanıtımı yapıyoruz. Çocuklarımızı iş garantisi olduğu için mümkün olduğunca meslek liselerine yönlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Şadan Doğan, Türkiye'de mobilya sektörünün her geçen gün geliştiğini, e-ticarette en çok talep edilen ürünler arasında üst sıralarda geldiğini belirtti.

Biga'daki 12 firmanın tamamen e-ticaret ağırlıklı çalıştığını ifade eden Doğan, Çanakkale'den yurt dışına mobilya ürünü ihracatının büyük bölümünün bu ilçeden gerçekleştiği bilgisini verdi.

İstihdamın artmasının e-ticarete de olumlu yansıyacağını söyleyen Doğan, Biga'da mobilya sektöründeki en büyük sorunun el emeği olması nedeniyle döşeme bölümünde yaşandığını, daha dikkatli olmaları nedeniyle bu işlerde çoğunlukla kadınların istihdam edildiğini bildirdi.

Çanakkale'de mobilya sektörünün 5 bin kişiye istihdam sağladığını aktaran Doğan, bu sayının yarısının Biga'da olduğuna değindi.

İlçede Organize ve Sanayi Bölgesinin genişlediğini, yakında yeni yerlerin tahsislerine başlayacaklarını kaydeden Doğan, mobilyada pazar sıkıntısı yaşamadıklarını sözlerine ekledi.