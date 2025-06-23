Çaycuma'da Yüksek Teknoloji ile Seracılık Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çaycuma'da Yüksek Teknoloji ile Seracılık Dönemi

Haberin Videosunu İzleyin
23.06.2025 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çaycuma\'da Yüksek Teknoloji ile Seracılık Dönemi
Haber Videosu

Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi, bin kişiye istihdam ve 750 milyon lira ekonomik katkı hedefliyor.

Yüksek teknolojiyle topraksız tarım, sıfır atık ve kadın istihdamıyla örnek model oldu

Çaycuma'da bin kişiye istihdam sağlayacak Sera Organize Tarım Bölgesi üretime başladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 524 dekar alana kurulan ve yüksek teknolojilerin kullanıldığı Sera Organize Tarım Bölgesi üretime başladı. Yılda ekonomiye 750 milyon lira katkı sunması beklenen bölgede üretilen salkım domates başta olmak üzere birçok ürün yurt dışına ihraç edilecek.

Çaycuma ilçesinde 524 dekar alanda kurulan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın müjdesini verdiği Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi'nde üretim süreci başladı. Bakanlık tarafından 200 milyon lira altyapı desteği sağlanan bölge, yüzde 75'i kadın olmak üzere toplam bin kişilik istihdam hedefliyor. Proje tamamlandığında yılda 750 milyon lira ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

Sıfır atık yaklaşımı, yüksek teknoloji ve sürdürülebilir üretim altyapısıyla hayata geçirilen projede 15 sera ve üç sanayi parseli bulunuyor.

Modern seracılıkta öncü proje

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi'nin önemine dikkat çekerek, projenin sadece üretim değil aynı zamanda eğitim ve dönüşüm işlevi de gördüğünü belirtti.

Projenin seracılık alanında öncü olduğuna değinen Ağan, "İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri son yıllarda bakanlığımızın uygulamaya koyduğu çok önemli bir proje. Biz özellikle Zonguldak ölçeğinde çok farklı bir şekilde ve hızlı bir şekilde bu projeye adapte olmaya çalışıyoruz. 2021 yılında başlayan bir proje. 524 bin metrekare alanda başlamıştır bu proje. Projemiz sayesinde hem bitkisel üretimi teşvik etmek, bölgemizdeki istihdamı artırmak, aynı zamanda da kurulu olan diğer seracılık alanlarına modern bir seracılığın nasıl yapılacağını, topraksız tarımın nasıl uygulanabileceğini göstermek açısından da önemli bir proje" dedi.

Lojistik avantajlarla stratejik konuma sahip

Ağan, bölgenin sahip olduğu ulaşım altyapısının yatırım açısından büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Bölgedeki limanlara çok yakın. Özellikle bölgemizin hemen yakınlarında lojistik olarak dört tane büyük liman olması, Çaycuma Uluslararası Havalimanı'nın bulunması, aynı zamanda önemli metropollere yakınlığı da buranın çok önemli bir konumda olduğunu göstermektedir. Üretimin önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceğini ve bu proje sayesinde istihdamın da yükseleceğini öngörmekteyiz."

Hedef Avrupa pazarına katma değerli ürün ihracatı

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu ise projenin köylülerin örtü altı üretim deneyiminden ilhamla doğduğunu söyledi. Kamitoğlu, "İlçemizde yıllardan beri örtü altı üreticiliği zaten yapılmaktadır. Amatör olarak köylülerimiz örtü altı üreticiliği yapmaktadır. Bundan da feyiz alarak dönemin Valisinin önderliğiyle Çaycuma'da bir sera organize sanayi bölgesi kurulma düşüncesi oluştu. Ticaret Odaları olarak da biz bu sera organize sanayi bölgesini inşa aşamasındayız. Bu noktaya getirdik" dedi.

Kamitoğlu, Sera Organize Tarım Bölgesine yaptığı yatırımına ilişkin de şunları söyledi:

"Ben de bu organize sanayi bölgesinde aynı zamanda yatırımcılardan birisiyim. 25 bin metrekare alanda 20 bin metrekare topraksız tarım yapılacak bir kapalı alan yaptık. Gördüğünüz üzere de tamamen kokopit (hindistan cevizi torfu) üzerinde topraksız tarım yapılacak. ve suyumuzu kendimiz üreteceğiz. Ozmoz ile arıtarak kendi pH derecelerini ve suyun derecelerini belli bir noktaya getirdikten sonra da kendi suyumuzu kendimiz üretip burada hem teknolojik olarak otomasyonda tamamen verileri otomasyona girerek ilaçlamaları, gübrelemeleri ve suları da belli değerlerde vererek biz burada salkım domates üretmeyi düşünüyoruz."

Organik ve ihracata uygun ürün hedefleniyor

Kamitoğlu, ilçenin iklim değerlerinin salkım domates yetiştirilmesine daha uygun olduğunu ifade ederek elde edecekleri ürünleri Almanya, Hollanda, Polonya, Rusya gibi ülkelere ihraç edeceklerine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği'ne katma değeri yüksek ürün pazarlayabileceklerini belirten Kamitoğlu, "İlçemizin iklim değerlerine baktığınız zaman tamamen ılıman bir iklimdeyiz. Karadeniz iklimi, nemli bir iklim ve yapmış olduğumuz fizibilite çalışmalarında da salkım domatesin daha uygun olduğu ortaya çıktı. Avrupa Birliği ülkeleri, Almanya, Hollanda, Polonya, Ukrayna, Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkelere pazarlamayı düşünüyoruz. Daha çok katma değerli ürün üreteceğiz. Biliyorsunuz 2 liraya da domates var, 20 liraya da domates var. Ama bizim ürünümüz tamamen teknolojik tarım olduğu için pestisit oranları sıfıra gelecek kadar düşük ve tamamen organik bir ürün. Bununla birlikte de Avrupa Birliği'ne çok katma değerli bir şekilde çok rahat bir şekilde pazarlayabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Parsellerin tamamı yatırımcılara tahsis edildi"

Çaycuma Organize Tarım Bölgesi Müdür Vekili Özgür Okur ise bölgedeki gelişmeleri rakamlarla açıkladı. Parsellerin tamamının yatırımcılara tahsis edildiğine dikkat çeken Okur, "Organize Tarım Bölgemizin toplam büyüklüğü 56 hektar ve 375 bin metrekare sera alanı bulunuyor. Organize Tarım Bölgemizde bulunan 14 adet parselin en küçüğü 25 bin metrekare, en büyüğü 57 bin metrekare. Parsellerin tamamı yatırımcılara tahsis edildi" diye ifade etti.

Bölgede üretim hızla yaygınlaşıyor

Okur, üretimin şimdiden başladığını ve kısa sürede tüm parsellerin faaliyete geçeceğini belirterek, "Yatırımcıların bir kısmı inşaat aşamasında, şu anda bir tane parselde üretim aşamasına geçildi. Bir parselde de üretime geçilme aşamasında hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 2025 yılının sonuna kadar yüzde 90 oranında bütün parsellerin üretime geçmesini öngörüyoruz. Yine bölgemizin en önemli avantajlarından bir tanesi yaz kış ılıman iklime sahip olması. Lojistik olarak imkanlarının çok güçlü olması. Bölgemizde özellikle kadın istihdamına yönelik yaklaşık 1000 kişilik bir istihdam öngörüyoruz. ve ülke ekonomisine de yıllık 40 milyon Euroya yakın bir destek sağlamayı öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Teknoloji, Ekonomi, Çaycuma, İhracat, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çaycuma'da Yüksek Teknoloji ile Seracılık Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
01:21
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 19:27:22. #7.13#
SON DAKİKA: Çaycuma'da Yüksek Teknoloji ile Seracılık Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.