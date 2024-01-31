ÇAYKUR'da mevsimlik işçilerden 'Ayı' benzetmesi
Pazarköy Çay Fabrikası'nda çalışan mevsimlik işçi Asiye Uzun:
"Kendimi ayı gibi hissediyorum; 6 ay çalış, 6 ay uyu"
ÇAYKUR'da çalışan mevsimlik işçiler genel müdürlük binası önünde protesto gerçekleştirdi
RİZE - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan mevsimlik işçiler bugün Rize'de genel müdürlük binası önünde toplanarak kadro talep etti.
Genel müdürlük binası önünde soğuk bir havada toplanarak protesto gerçekleştiren işçiler, kendilerini 6 ay çalışıp 6 ay kış uykusuna yatan ayılar gibi hissettiklerini belirterek "Kadro hakkımız, söke söke alırız" şeklinde slogan attılar. Çalıştıkları 6 ayın dışında çalışma haklarının askıya alındığını ifade eden işçiler işverenlerin kendilerine "3-4 aylığına sizi çalıştırmayız" dediklerini, buradan doğan mağduriyetin giderilmesi gerektiğini savundular.
İşçiler adına konuşan Arhavi Çay Fabrikası çalışanı Hanefi Çiçek "Ülkemizin ağırlaşan ekonomik koşullarında bu sürelere çalışmak hiçbir ihtiyacımızı karşılamamaktadır. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden en son 2006 yılından 6 bin civarında arkadaşımıza kadro verilmiş ve şu anda kurumumuz bünyesinde 500 civarı kadrolu personel çalışmaktadır. ÇAYKUR en kalabalık kadrolu personelle çalıştığı sürelerde hep kar açıklamıştır. Dolayısıyla bizler mali nedenlerle kadro talebimizin kabul edilmeyişini asla kabul etmiyoruz. ÇAYKUR'da çalışan geçici işçiler olarak kadro talebimizi en yüksek sesle yineliyoruz" şeklinde konuştu.
"Kendimi ayı gibi hissediyorum"
Rize merkeze bağlı Pazarköy Çay Fabrikası'nda çalışan mevsimlik işçi Asiye Uzun ise 6 ay çalışıp 6 ay çalışmadıkları için kendilerini kış uykusuna yatmış ayı gibi hissettiklerini dile getirdi. Uzun "Sendika nerede ' Niye çıkıp konuşmadı ' Niye işçiye ekmek ver diye bağırmıyor ? Kadroda değil. Ekmek istiyoruz. Konu kadro falan değil ekmek. Kendimi ayı gibi hissediyorum. 6 ay çalış, 6 ay uyu. ÇAYKUR işçisi ayılar gibi 6 ay çalış, 6 ay uyu" ifadelerini kullandı.
"Senenin 6 ayı çalışıp geri kalan 6 ay bizi düşünmeyen bir kurumun işçileriyiz"
Bir başka mevsimlik ÇAYKUR çalışanı Fatma İslamoğlu da çalıştıkları 6 ayın dışında nasıl yaşayacaklarını sorarak "Ben 2007 girişliyim ve aslen Denizliliyim. Ben Rize'ye gelip çay eksperliği meslek yüksekokulunda çay eksperliği bölümü okudum. Tam 17 yıldır 4 ayda başlatıp 6 aya çıkardılar. Senenin 6 ayı çalışıp geri kalan 6 ay bizi düşünmeyen bir kurumun işçileriyiz. Benden öncekilere nasıl kadro verildiyse bu kadro bizimde hakkımızdır. ya bu ülkede yaşamak bizler için 6 aydan mı ibaret. Geri kalan 6 ay biz ne yiyip içeceğiz" dedi
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