Çelebi Havacılık'tan EBYÜ'ye Yeni Bina Yatırımı - Son Dakika
Ekonomi

Çelebi Havacılık'tan EBYÜ'ye Yeni Bina Yatırımı

Çelebi Havacılık\'tan EBYÜ\'ye Yeni Bina Yatırımı
13.02.2026 18:12
Çelebi Havacılık, EBYÜ Sivil Havacılık Yüksekokulu'na ikinci binayı kazandırarak havacılık eğitimine katkı sağladı.

Küresel ölçekte yer hizmetleri faaliyetleri yürüten Çelebi Havacılık, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu'na kazandırılan ikinci bina ile gençler için yatırım yapmaya ve kariyer köprüsü kurmaya devam ediyor.

Havacılık sektöründe 65 yılı aşkın deneyimiyle üç kıtada faaliyet gösteren Çelebi Havacılık, nitelikli insan kaynağının gelişimini destekleyen yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. EBYÜ bünyesinde yer alan Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu'na kazandırılan ikinci bina, Çelebi Havacılığın katkılarıyla tamamlanarak törenle açıldı.

EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi'nde düzenlenen açılış törenine Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve üniversite yönetiminin yanı sıra Çelebi Havacılık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu, Çelebi Hava Servisi Yönetim Kurulu Başkanı Can Çelebioğlu ile Çelebi Havacılık'tan üst düzey yöneticilerin de yer aldığı ekip katıldı.

Yeni eğitim binasıyla, Türkiye'de havacılık eğitiminin fiziki ve akademik altyapısının güçlendirilmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında yetişmiş insan kaynağının artırılması hedefleniyor.

Eğitim-sektör işbirliğini uzun vadeli bir değer alanı olarak konumlayan Çelebi Havacılık, bu yatırımıyla gençlerin havacılık ekosistemine daha donanımlı şekilde katılmasına katkı sağlamayı ve onlar için kariyer köprüsü kurmayı amaçlıyor.

Geniş akademik program yapısı, güçlü fiziki altyapı

Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu, ikinci bina ile lisans ve lisansüstü düzeyde geniş bir akademik program yapısı sunmaya hazırlanıyor.

Lisans düzeyinde havacılık yönetimi, uçak bakım ve onarım ile havacılık elektrik ve elektroniği programlarında, lisansüstü düzeyde ise havacılık yönetimi ile havacılık bilimi ve teknolojileri alanlarında eğitim veriliyor. Önümüzdeki yıllarda hava trafik kontrol ve pilotaj programlarına da öğrenci alınması planlanıyor.

Toplam 3 bin 841 metrekare arsa üzerine kurulan ve 4 katlı mimarisiyle 13 bin 174 metrekare kapalı alana sahip ikinci bina, 1300 öğrenci kapasiteli 26 derslik, 3 laboratuvar, 6 atölye, 6 amfi, 1 konferans salonu ile 105 öğretim elemanı odası ve idari birimleri bünyesinde barındırıyor. Ortak kullanım ve sosyal alanlarıyla birlikte yapı, öğrencilerin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlı bir eğitim ortamı sunacak.

Eğitimden sahaya uzanan istihdam yolculuğu

Yüksekokulda 500'ün üzerinde öğrenci eğitim görürken, mezunlardan 100'den fazlası şimdiden havacılık sektöründe görev yapıyor.

Çelebi Hava Servisi'nde, 2025 yılı itibarıyla şirket çalışanlarının yüzde 26'sı sivil havacılık mezunu öğrencilerinden oluşurken, bu oran memur kadrolarında yüzde 46'ya ulaşıyor.

Çelebi Havacılık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkede kazandıklarını, yine ülkenin yarınları için yatırıma dönüştürmeye devam ettiklerini söyledi.

Öğrencilere seslenen Çelebioğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, sizler bu ekosistemin en değerli parçasısınız. Havacılık, disiplin, sorumluluk ve sürekli gelişim gerektiren, aynı zamanda da sınır tanımayan bir sektördür. Bu mesleğin standartları da dili de küreseldir, İstanbul'da da Budapeşte'de de Cakarta'da da Nairobi'de de aynıdır. İnsanlar seyahat ettikçe, ticaret ve turizm büyüdükçe havacılık büyür. Havacılık büyüdükçe de nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaç artar. Çelebi Havacılık olarak bu yolculukta her zaman yanınızdayız. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, ikinci binamızın üniversitemize, şehrimize, ülkemize ve havacılık sektörüne hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

