Çerkezköy TSO\'dan İklim Değişikliği ile Mücadele Projesi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa Birliği'nin Interreg NEXT MED Programı çerçevesinde Türkiye, Lübnan, Cezayir, İtalya, İspanya ve Mısır'dan toplam 11 ortaklı bir projeye imza attı. İkim değişikliği nedeniyle Akdeniz havzasında daha belirgin şekilde yaşanan ısınma ve su kaynaklarındaki azalmayla mücadele odaklanan ECO SHAPE MED, iklim değişikliğine dayanıklı, yeşil ekonomi modelini oluşturmak üzere harekete geçti. Çerkezköy TSO öncülüğünde hayata geçirilecek olan proje Türkiye'de bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

ECO SHAPE MED Projesi, doğa temelli çözümler ve yeşil ekonomi modelleriyle çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı, iklim değişikliğine dirençli yerel ekonomiler geliştirmeyi amaçlıyor. Proje çerçevesinde, kuraklığa dayanıklı bitkiler, karbon tutucu yeşil alanlar ve yerel üretime dayalı bitki sera ile fidanlıklar desteklenecek. Ayrıca, dijital araçlar ve yapay zeka destekli çözümlerle endüstri temsilcileri, belediyeler, çiftçilere kadar birçok paydaşa hizmet verilecek.

Projenin tanıtım ve hazırlık toplantısı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Başkan Yardımcıları Mustafa Ogün Asıl ve Sinan Sifil, Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Süthan, Turgay Kaya, Murat Narçın, Bünyamin Fırat, Mesut Görgün, Oda Genel Sekreteri Seçkin Bayraktar, Dış İlişkiler Yöneticisi Veysel Dönmez ve AB Proje Uzmanı Emine Gözen Işıldak katıldı. Türkiye'de Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri başta olmak üzere Mısır, Lübnan, Cezayir, İtalya ve İspanya'da belirlenen pilot bölgelerde, kurakçıl peyzaj teknikleri, ekosistem tabanlı çözümler ve sürdürülebilir yeşil altyapılar uygulanacak. Bu bölgeler, iklime dayanıklı peyzaj dönüşümleri için örnek modeller haline getirilecek ve diğer Akdeniz şehirleri için ölçeklenebilir örnekler sunacak.

"Kadın istihdamı ve yeşil üretim hedefleniyor"

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, projeyle ilgili yaptığı açıklamada,, "Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması ve yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlaması adına birçok projede yer alıyoruz. ECO SHAPE MED projesi ise su yönetimi, doğa temelli çözümler, ekonomik dayanıklılık ve kadın girişimciliğini bir araya getiren çok boyutlu bir projedir. Yerel fidanlıkların kurulması, sürdürülebilir bitki üretimi ve kadın odaklı iş modelleri projenin temel bileşenleri arasında. Ayrıca geliştirilecek mobil uygulama ve dijital platform sayesinde tüm paydaşlar, iklim dostu bitki ve uygulamalara erişebilecek" ifadelerine yer verdi.

"Müşahhas çözümler sunmayı amaçlıyoruz"

Bölgenin su sorununa da dikkat çeken Başkan Ahmet Çetin, "Uzun süredir bölgemizdeki su krizi üzerine çalışmalar yürütüyoruz. ECO SHAPE MED Projesi ile bu alandaki farkındalığı artırmayı ve somut çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de bu alandaki ilk projeyi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bu proje sadece çevresel değil, ekonomik ve toplumsal olarak da büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Mısır, Cezayir, Lübnan, İtalya, İspanya ve Türkiye'den 11 ortaklı konsorsiyum

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın liderliğini yürüttüğü projede, Türkiye'den ayrıca Kapaklı Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Lübnan'dan Beyrut ve Lübnan dağı Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ile Brat Belediyesi, Cezayir'den Aïn Témouchent Üniversitesi ile El Amria, Bouzedjar, Ouled Boudjemaa, El Messaid ve Hassi El Ghella belediyelerini yer aldığı El Amria Bölge Yönetimi, İspanya'dan 48 belediyenin bağlı olduğu Consorci de la Ribera (CRIB) ile Ribera Alta Belediyeler Birliği, İtalya'dan Montegiordano Belediyesi ve Morus AltiCampi Şirketi ve Mısır'dan Mısırlı Avrupalı İşadamları Dernekleri Konfederasyonu ortak olarak yer aldı. - TEKİRDAĞ