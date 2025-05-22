Çerkezköy TSO'dan İklim Değişikliği ile Mücadele Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çerkezköy TSO'dan İklim Değişikliği ile Mücadele Projesi

Çerkezköy TSO\'dan İklim Değişikliği ile Mücadele Projesi
22.05.2025 17:03  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa Birliği'nin Interreg NEXT MED Programı kapsamında Türkiye'nin de yer aldığı toplam 11 ülkenin katıldığı ECO SHAPE MED projesini başlattı. Proje, iklim değişikliği ve su kaynakları sorunlarına yönelik yeşil ekonomi modelleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa Birliği'nin Interreg NEXT MED Programı çerçevesinde Türkiye, Lübnan, Cezayir, İtalya, İspanya ve Mısır'dan toplam 11 ortaklı bir projeye imza attı. İkim değişikliği nedeniyle Akdeniz havzasında daha belirgin şekilde yaşanan ısınma ve su kaynaklarındaki azalmayla mücadele odaklanan ECO SHAPE MED, iklim değişikliğine dayanıklı, yeşil ekonomi modelini oluşturmak üzere harekete geçti. Çerkezköy TSO öncülüğünde hayata geçirilecek olan proje Türkiye'de bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

ECO SHAPE MED Projesi, doğa temelli çözümler ve yeşil ekonomi modelleriyle çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı, iklim değişikliğine dirençli yerel ekonomiler geliştirmeyi amaçlıyor. Proje çerçevesinde, kuraklığa dayanıklı bitkiler, karbon tutucu yeşil alanlar ve yerel üretime dayalı bitki sera ile fidanlıklar desteklenecek. Ayrıca, dijital araçlar ve yapay zeka destekli çözümlerle endüstri temsilcileri, belediyeler, çiftçilere kadar birçok paydaşa hizmet verilecek.

Projenin tanıtım ve hazırlık toplantısı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Başkan Yardımcıları Mustafa Ogün Asıl ve Sinan Sifil, Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Süthan, Turgay Kaya, Murat Narçın, Bünyamin Fırat, Mesut Görgün, Oda Genel Sekreteri Seçkin Bayraktar, Dış İlişkiler Yöneticisi Veysel Dönmez ve AB Proje Uzmanı Emine Gözen Işıldak katıldı. Türkiye'de Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri başta olmak üzere Mısır, Lübnan, Cezayir, İtalya ve İspanya'da belirlenen pilot bölgelerde, kurakçıl peyzaj teknikleri, ekosistem tabanlı çözümler ve sürdürülebilir yeşil altyapılar uygulanacak. Bu bölgeler, iklime dayanıklı peyzaj dönüşümleri için örnek modeller haline getirilecek ve diğer Akdeniz şehirleri için ölçeklenebilir örnekler sunacak.

"Kadın istihdamı ve yeşil üretim hedefleniyor"

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, projeyle ilgili yaptığı açıklamada,, "Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması ve yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlaması adına birçok projede yer alıyoruz. ECO SHAPE MED projesi ise su yönetimi, doğa temelli çözümler, ekonomik dayanıklılık ve kadın girişimciliğini bir araya getiren çok boyutlu bir projedir. Yerel fidanlıkların kurulması, sürdürülebilir bitki üretimi ve kadın odaklı iş modelleri projenin temel bileşenleri arasında. Ayrıca geliştirilecek mobil uygulama ve dijital platform sayesinde tüm paydaşlar, iklim dostu bitki ve uygulamalara erişebilecek" ifadelerine yer verdi.

"Müşahhas çözümler sunmayı amaçlıyoruz"

Bölgenin su sorununa da dikkat çeken Başkan Ahmet Çetin, "Uzun süredir bölgemizdeki su krizi üzerine çalışmalar yürütüyoruz. ECO SHAPE MED Projesi ile bu alandaki farkındalığı artırmayı ve somut çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de bu alandaki ilk projeyi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bu proje sadece çevresel değil, ekonomik ve toplumsal olarak da büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Mısır, Cezayir, Lübnan, İtalya, İspanya ve Türkiye'den 11 ortaklı konsorsiyum

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın liderliğini yürüttüğü projede, Türkiye'den ayrıca Kapaklı Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Lübnan'dan Beyrut ve Lübnan dağı Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ile Brat Belediyesi, Cezayir'den Aïn Témouchent Üniversitesi ile El Amria, Bouzedjar, Ouled Boudjemaa, El Messaid ve Hassi El Ghella belediyelerini yer aldığı El Amria Bölge Yönetimi, İspanya'dan 48 belediyenin bağlı olduğu Consorci de la Ribera (CRIB) ile Ribera Alta Belediyeler Birliği, İtalya'dan Montegiordano Belediyesi ve Morus AltiCampi Şirketi ve Mısır'dan Mısırlı Avrupalı İşadamları Dernekleri Konfederasyonu ortak olarak yer aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, İklim Değişikliği, Avrupa Birliği, Çerkezköy, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çerkezköy TSO'dan İklim Değişikliği ile Mücadele Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yıldız göndermesi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi
Gazetecinin sorusu Trump’ı küplere bindirdi: Defol git Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git
Soykırımla suçladı Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti
Kahraman köpek ’Bob’ hayatını kaybetti Kahraman köpek 'Bob' hayatını kaybetti
Önce üzdü sonra sevindirdi 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Önce üzdü sonra sevindirdi! 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor
CHP’li Asu Kaya’dan, İYİ Partili Hasan Toktaş’ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama CHP'li Asu Kaya'dan, İYİ Partili Hasan Toktaş'ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama
Oğuz Murat Aci’nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir
FIFA resmen açıkladı 32 takıma özel transfer dönemi FIFA resmen açıkladı! 32 takıma özel transfer dönemi

18:24
Putin’den Ukrayna sınırında “tampon bölge“ talimatı
Putin'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı
17:05
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
12:43
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
00:21
Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu
Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu
23:56
Yüksek gerilim hattına temas eden inşaat işçisi hayatını kaybetti
Yüksek gerilim hattına temas eden inşaat işçisi hayatını kaybetti
23:38
Tottenham, Manchester United’ı tek golle devirerek 41 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu
Tottenham, Manchester United'ı tek golle devirerek 41 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu
23:26
Havalimanında bir hayli eğlendi İrem Derici’den ilginç dans
Havalimanında bir hayli eğlendi! İrem Derici'den ilginç dans
23:20
Trump’ın ‘Altın Kubbe’si Çin’i alarma geçirdi: Uzayı askerileştirecek
Trump’ın ‘Altın Kubbe’si Çin’i alarma geçirdi: Uzayı askerileştirecek
23:16
Gazze’ye giren insani yardımlar Filistinlilere ulaşmadı
Gazze'ye giren insani yardımlar Filistinlilere ulaşmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 18:32:56. #7.11#
SON DAKİKA: Çerkezköy TSO'dan İklim Değişikliği ile Mücadele Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.