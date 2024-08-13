Cevdet Yılmaz: Cari işlemler dengesinde iyileşme ve tek haneli enflasyon hedefimiz

Ekonomi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak, temel hedefimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Yılmaz, toplantıda; YOİKK Eylem Planı, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi ve eylül ayında gerçekleştirmesi planlanan Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıklarını değerlendireceklerini söyledi.

'İHRACAT ARTIŞINI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ'

Bunların yanı sıra 2025-2027 dönemini kapsayacak şekilde güncellenecek olan yeni Orta Vadeli Program (OVP) konusunda kurul üyeleriyle istişarelerde bulunacaklarını kaydeden Yılmaz, "Makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak, temel hedefimizdir. Eylül ayı içerisinde açıklayacağımız güncellenmiş Orta Vadeli Program da bugün gündemimizde olacaktır. Önceki OVP'de özel sektörümüzle birlikte önceliklerimiz ve yapısal reform başlıklarımıza yönelik olarak kapsamlı istişareler ve çalışmalar yapmıştık. 2025-2027 yıllarını kapsayacak olan OVP için de katılımcı bir anlayış ile istişarelerimize başladık, işçi ve işveren temsilcileri, kanaat önderleri, akademisyenler, iş dünyasının farklı sektörlerden temsilcileri ile görüşüyoruz. Bu ay boyunca farklı sektörlerden paydaşlarımızla görüşmelerimiz devam edecek. Bir önceki OVP'de yer alan ana yaklaşımı bu OVP'de de koruyacağız. Özellikle fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedeflerimizin başında yer almaya devam ediyor; bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla da destekliyoruz" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YENİ MÜJDELERİN GELMESİNİ BEKLİYORUZ'

Türkiye'nin, son 21 yılda yükselen ekonomik performansı, hayata geçirdiği yatırımcı dostu reformlar ve uyguladığı cazip teşviklerle iş ve yatırım ortamını sürekli olarak iyileştiren bir ülke olduğunu söyleyen Yılmaz, "2003'ten bu yana ülkemiz çektiği 262 milyar dolar UDY (uluslararası doğrudan yatırım) ile bölgesinde 2'nci sırada yer almıştır. 29 Temmuz'da 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Stratejimizin hayata geçirilmesi ile küresel UDY'den aldığımız payı yüzde 1,5'a çıkarmayı, düşmekte olan cari açığımızın finansman kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. 8 ana başlıkta (İklim dostu yatırımlar, dijital yatırımlar, küresel tedarik zinciri odaklı yatırımlar, bilgi yoğun yatırımlar, nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar, katma değerli hizmet yatırımları, nitelikli finansal yatırımlar ve bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlar olmak üzere) Türkiye için nitelikli yatırım alanlarını belirledik. Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de birer birer gelmesini bekliyoruz. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi Toplantımıza davet ettik. Toplantıda, çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız. En üst düzeyde gerçekleşecek bu görüşmelerde, dünya çapındaki yatırımcıların ülkemize artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını arzuluyoruz" dedi. Daha sonra toplantı, basına kapalı devam etti.