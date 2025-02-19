Bakanlık, CHP'li belediyeye 5.1 milyon lira ceza kesti - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlık, CHP'li belediyeye 5.1 milyon lira ceza kesti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) atık yönetimi konusunda uygunsuzlukları nedeniyle 5.1 milyon lira ceza kesti. Bakanlık, ASKİ'nin ayrıca Tuz Gölü'ne ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj ettiği belirtildi.

19.02.2025 10:15  Güncelleme: 10:38
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)'ye Tuz Gölü'ne ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj edildiği ve lisanssız katı atık depolandığı gerekçesiyle toplam 5 milyon 130 bin 806 TL ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ASKİ'ye 5.1 milyon lira atık cezası verdi

5 MİLYON 130 BİN 806 LİRA CEZA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımız ekiplerince, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı, ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ASKİ'ye 5.1 milyon lira atık cezası verdi

Yine atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı; ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların ise usulsüz şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki Tuz Gölü'ne deşarj edildiği belirlenmiştir. Söz konusu iki ihlalle ilgili ASKİ'ye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden toplam 5 milyon 130 bin 806 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ASKİ'ye 5.1 milyon lira atık cezası verdi
Bakanlık, CHP\'li belediyeye 5.1 milyon lira ceza kesti

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İklim Değişikliği, Tuz Gölü, Ekonomi, Ankara, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık, CHP'li belediyeye 5.1 milyon lira ceza kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • hasan celik:
    Ülkedeki siyasetin pisliğini daha nasıl gösterebilirler ki? Belediyenin en öncelikli ve büyük gelir kaynağı, vatandaşın cebidir. Özellikle Su faturası. Devleti yönetenler vatandaştan DAHA FAZLA para alabilmek için, hususi muhalif belediyelere yükleniyor. Ki bir sonraki seçimde “bak benim zamanımda suyun tonu şu kadardı, onlara verdiniz %100 zam yaptılar” diyebilmek için. Yok babacım vatandaşı dolandırmanın 1001 yolu adlı kitap yazsanız yeridir. Keşke onur, haysiyet gibi kavramlara daha aşina insanlar yönetse… 116 2 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    hiç te Akp’li belediyelerde yanlış işler olmuyor nedense??? 84 9 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Konu chp olunca yatacak yeriniz yok 36 6 Yanıtla
  • Okan Demir:
    Çöp çamur cukur=cehape gerisi lafiguzaf 1 10 Yanıtla
  • murat2069:
    bayy kurum olsaydı yagmur yagdırmazdı su bastırmazdı byy by kurum jokee oyuncu 1 1 Yanıtla
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