Ougarta Gemisi Türkiye'ye Geliyor

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, yarın Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 6 Eylül'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Ege Denizi açıklarında seyrine devam ediyor.
171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 10 Eylül'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.
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