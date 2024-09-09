Ougarta Gemisi Türkiye'ye Geliyor

Ekonomi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, yarın Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 6 Eylül'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Ege Denizi açıklarında seyrine devam ediyor.

171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 10 Eylül'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.