2 milyar 300 milyon lira bugün hesaplara yatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

2 milyar 300 milyon lira bugün hesaplara yatıyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 251 milyon 749 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Destek tutarları, hububat için 2 milyar 2 milyon 225 bin lira, hayvan gen kaynakları için 199 milyon 756 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 49 milyon 769 bin lira olarak belirlendi.

14.02.2025 15:29  Güncelleme: 16:02
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 251 milyon 749 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Üreticilerin gücüne güç katmaya aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "2 milyar 251 milyon 749 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

DESTEKLER BİRÇOK ÜRÜNÜ KAPSIYOR

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 2 milyon 225 bin lira, hayvan gen kaynakları için 199 milyon 756 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 49 milyon 769 bin lira olarak belirlendi. Hububat desteği Antalya, Bolu, Çanakkale, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde ve Uşak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.

2 milyar 300 milyon lira bugün hesaplara yatıyor
Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2 milyar 300 milyon lira bugün hesaplara yatıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Davut Çağlar:
    asgari ücretli çalışan garibanda pazara gidemiyor madem bu kadar destek var neden herşey ateş pahası 4 2 Yanıtla
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