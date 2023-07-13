Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya hazır - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya hazır

13.07.2023 14:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Toplantısı dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan'ın Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya hazır olduklarını ilettiğini söyledi. Erdoğan, Körfez ziyaretine ilişkin umutlarının olduğunu ve Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'ye yapılacak yatırımların Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerçekleşebileceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, enflasyonu tek haneli rakamlara indireceklerini ve Merkez Bankası rezervlerinin arttığını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Toplantısı dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önümüzdeki günlerde yapılacak Körfez ziyaretine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan'ın daha önce yaptığı görüşmede kendisine "Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız" dediğini aktardı.

"İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRELİM İSTİYORUZ"

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Körfez ziyaretimize ilişkin umutlarımız var. Arkadaşlarımı önceden gönderdim. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri buraları dolaştılar. Biz de bir heyetle gideceğiz. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni dolaşarak onlarla aramızdaki her türlü ilişkileri daha da güçlendirelim istiyoruz. Hatta bugün Muhammed bin Zayed aradı. Merak ediyorlar. Ne oldu, nasıl gitti falan. Dedik ki 'Nasıl olsa Çarşamba günü sizdeyiz. Orada etraflıca bunları görüşürüz.' Katar'dan oraya gideceğiz, Suudi Arabistan'a, Katar'a geçeceğiz ve umutluyum.

"BU YATIRIMLAR BELKİ BİZDE OLACAK, BELKİ SUUDİ ARABİSTAN'DA..."

Ön ziyaretlerde arkadaşlarımız belli bilgilendirmeleri yaptılar. Yapacağımız ziyarette de Türkiye'ye verecekleri destekleri bizzat görme, yaşama imkânımız olacak. Daha önce yaptığım görüşmelerde kendileri söyledi. 'Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.' Bunu bu ziyaretle birlikte de inşallah noktalamış olacağız. Bu yatırımlar belki bizde olacak, belki Suudi Arabistan'da, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Her dönem olduğu gibi bu yeni dönemde de ekonomi ehil kadroların elinde. Bu ülkede enflasyonu tek haneye daha önce kim indirdi? AK Parti kadroları. Vatandaşlarımız müsterih olsun, enflasyonu yine tek haneye indireceğiz. Ekonomiyi güçlendirecek, Türkiye'yi büyütecek adımları attık, atıyoruz. Yapılan çalışmaların, göreve getirilen ekibin olumlu yansımalarını da almaya başladık. Türkiye'nin büyümesi, vatandaşımızın refahı için gereken adımları atmaktan geri durmayacağız. Gerekli tüm altyapı, üstyapı çalışmalarını yaptıktan sonra düşme eğilimindeki enflasyon da kendi seyrinde tek haneye düşecektir. İnanıyorum ki tek haneli enflasyon rakamlarını kısa zamanda göreceğiz.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ HAKKINDA

26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu 1 aylık dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme gösterdi. Bu rakamlar ekonomi, finans, ticaret çevrelerine de güven ve cesaret veriyor. Ekonomi programımızı, belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda tavizsiz uygulayacağız. Uluslararası rezerv birikimini artırmak için rasyonel politikaları hayata geçiriyor, uluslararası yatırımları ülkeye çekmek için çalışıyoruz.

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Körfez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya hazır - Son Dakika


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