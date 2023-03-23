Emekli aylığının en düşüğü 7500 TL oluyor! Zamlı maaşlar nisan ayında hesaplara yatırılacak - Son Dakika
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Emekli aylığının en düşüğü 7500 TL oluyor! Zamlı maaşlar nisan ayında hesaplara yatırılacak

23.03.2023 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere verdiği müjdeyle en düşük maaşın 7500 TL'ye olacağını ilan etti. Yapılan açıklama emeklileri sevindirirken, konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Akbaşoğlu ise düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşmasını beklediklerini kaydetti. Kararın önümüzdeki günlerde yasalaşmasıyla zamlı emekli maaşlarının nisan ayında hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği yönündeki açıklaması, emekliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

GÖZLER YASAL DÜZENLEMEYE ÇEVRİLDİ

Bu müjdenin ardından gözler, söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu bugün katıldığı canlı yayında "Biz AK Parti olarak konuyla ilgili ön çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

NİSAN AYINDA HESAPLARA YATIRILMASI BEKLENİYOR

AK Partili Akbaşoğlu'nun da sözleri sonrası en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi yönündeki düzenlemenin ilerleyen günlerde yasalaşması ve zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ DE ARTACAK

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, emeklilerin talepleriyle ilgili hükümetin yaptığı çalışmaları işaret etmesi, dikkatleri bayram ikramiyelerine yöneltti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı alternatif çalışmalarda, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1100'er lira olarak verilen ikramiyelerde de artışa yer verilirken, bu konuda da ilerleyen günlerde adımların atılacağı öğrenildi. Bununla birlikte, en düşük emekli aylığındaki artışın ardında kamuoyunda 7 bin 500 liranın üzerinde olan aylıklarda da düzenleme yapılması beklentisi oluşmaya başladı.

EMEKLİLER ARTIŞTAN MEMNUN

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, talepleri arasında en düşük emekli aylığı miktarının artırılmasının ilk sıralarda geldiğini belirterek, uzun süredir dile getirdikleri bu talebin karşılık bulmasının, kendilerini memnun ettiğini söyledi. Emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyelerinin de artırılmasını isteyen Ergün, bu yöndeki taleplerinin de en kısa sürede hayata geçeceğine inandıklarını ifade etti.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin, aylığı bu rakamın üzerinde olanlarda da beklenti yarattığını dile getiren Ergün, "Az prim ödeyenle çok prim ödeyen arasındaki aylık makasının kapanmaması için 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanların da aylıklarında artış yapılmalı. Bu düzenleme, sosyal güvenlik sisteminin güvenirliliği, saygınlığı, norm ve standart birliği için gereklidir" dedi.

YORUMLAR (8)
  • Ozay Metin: öncesi öncesi diyorlar hatırlıyorum balatta yaşıyordum çocukken asgari ücret 600 lira falandı kilara 100 lira falan her hafta mangal yapardık. keşke eskisi gibi olsada her hafta çocuğumu mangala götürsem Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • YALÇIN YILMAZ: Yüce RABBİM Senden Razı Olsun Cumhurbaşkanım Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
  • AYKUT ACAR: 2018 de 2515 tl alıyordum maaşım yetiyordu şimdi 10330tl yetmiyor Cevap Yaz 18 10 Yayından Kaldır
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Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli aylığının en düşüğü 7500 TL oluyor! Zamlı maaşlar nisan ayında hesaplara yatırılacak - Son Dakika


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