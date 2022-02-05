Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak – Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa seslenen Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" dedi.

"ZONGULDAK-KİLİMLİ ARASI 5 DAKİKAYA DÜŞECEK"

"Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik" diyen Erdoğan, "Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek. Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

"ÇALIŞANLARIMIZIN KAZANCINI KORUYACAĞIZ"

Çalışanların kazançlarını korumaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır ne istediğidir. Milletimizin her derdi her acısı her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir. Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için ciddi iyileştirmeler yaptık. Gelişmelere göre enflasyon farkı olmak üzere, tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Külfetin sadece çalışanlarımızın emeklilerimizin sırtına yüklenmesine asla izin vermeyeceğiz. " dedi.

"DÜZENLEME DAR GELİRLİLERİ BİR NEBZE RAHATLATACAK"

Elektrikte indirimli tarifenin 210 kilovata çıkarıldıklarını söyleyen Erdoğan, "Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması nedeniyle en düşük tarife miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir nebze rahatlatacaktır. Milletimizin her derdi her acısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

"HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Hayat pahalılığını çözmek için söz veren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Müsterih olun Türkiye'yi son 20 yılda nasıl ileriye taşıdıysak bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirgin sembolüdür. Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden geleceğiz. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek Allah'ın izniyle hayat pahalılığı sorununu da çözeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete siyasetten vefa değil can borcumuz var."