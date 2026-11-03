Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği Batman’daki fabrikadan 45 ülkeye solunum cihazı ihracatı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği Batman’daki fabrikadan 45 ülkeye solunum cihazı ihracatı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği Batman’daki fabrikadan 45 ülkeye solunum cihazı ihracatı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği Batman’daki fabrikadan 45 ülkeye solunum cihazı ihracatı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gündeme getirdiği Batman’daki fabrikada, yerli ve milli imkanlarla üretilen solunum cihazları 45 ülkeye ihraç ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündeme getirdiği Batman'daki fabrikada, yerli ve milli imkanlarla üretilen solunum cihazları 45 ülkeye ihraç ediliyor. Fabrika Müdürü Doç. Dr. Musa Yılmaz, "Hem ülkemiz hem de dünya için bir nevi nefes oluyoruz" dedi.

Batman'da sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren fabrikada üretilen solunum cihazları, Türkiye'deki sağlık kuruluşlarının yanı sıra farklı ülkelerde de kullanılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamalarında dikkat çektiği fabrikadaki üretim çalışmaları görüntülendi. Pandemi döneminde geliştirilen yerli mekanik ventilatörlerle uluslararası pazara açılan fabrika, farklı tıbbi cihazlara yönelik üretim ve araştırma geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

"45 ülkeye ihracatımız mevcut"

Fabrika Müdürü Doç. Dr. Musa Yılmaz, yerli üretimle hem Türkiye'ye hem de dünyaya hizmet ettiklerini belirterek, "Yerli üretimi sadece kendimiz için yapmıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla üretmiş olduğumuz solunum cihazlarıyla ülkemize ve dünyaya nefes oluyoruz. Şu anda 45 ülkeye ihracatımız mevcut. Sağlık teknolojilerinde dışa bağımlı olduğumuz ürünleri tamamen yerli ve milli hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Pandemide geliştirildi, farklı kıtalara gönderildi

Pandemi dönemindeki çalışmalara değinen Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde BIOSYS, Baykar, Arçelik ve ASELSAN iş birliğiyle yerli mekanik ventilatör geliştirdik. Bu cihazları başta Türkiye olmak üzere Brezilya'dan Orta Asya'ya, dost ve kardeş ülkelerimize, Türk cumhuriyetlerine, Afrika'ya ve Amerika kıtasına gönderdik. En önemli sevkiyatlarımızdan biri, Brezilya'ya tek seferde gerçekleştirdiğimiz büyük sevkiyattı. Bazı Afrika ülkelerinde hiç ventilatör bulunmazken Cumhurbaşkanımız bu ülkelere hibe olarak ventilatör bağışı yaptı" ifadelerini kullandı.

Ürün çeşitliliği ve kapasite artırılacak

Pandeminin ardından farklı sağlık teknolojilerine yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Yılmaz, sekiz cihaz ürettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Pandemiden sonra sadece ventilatör üretimiyle kalmadık. Nöromonitör, yüksek akış oksijen cihazı, nemlendirici, infüzyon pompası ve endoskopi kapsülü gibi farklı ürünlere yönelik çalışmalar yürüttük. Şu anda çalışmaları bitmek üzere olan başka projelerimiz de bulunuyor. İnşallah önümüzdeki süreçte hem yıllık kapasitemizi artıracağız hem de yeni cihaz geliştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Paranızla bile satın alamadığınız kritik cihazlardı"

Mekanik ventilatörlerin üretiminin ileri teknoloji gerektirdiğini vurgulayan Yılmaz, cihazların pandemi dışında da yoğun bakımlarda sürekli kullanıldığına dikkat çekti. Yılmaz, "Yerli mekanik ventilatör, normal şartlarda üretilmesi kolay olan bir cihaz değil. Pandemi döneminde ülkelerin birbirlerinin ventilatör sevkiyatlarına el koyduğu, sevkiyatların gerçekleştirilemediği bir süreç yaşandı. Paranızla bile satın alamadığınız kritik cihazlardı. Biz o dönemde dünyada bunu üreten beş ülkeden biri olduk. Mekanik ventilatör oldukça kritik bir cihaz. Çünkü pandemi döneminin dışında da hastanelerin yoğun bakımlarında sürekli kullanılıyor. Çok şükür bu cihazda dünyada şu anda ilk beş arasında olduğumuzu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanVentilatörEkonomiBatmanSon Dakika

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