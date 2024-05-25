Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e baskı kurmaya devam edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e baskı kurmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail\'e baskı kurmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki katliamlara son verilene kadar İsrail üzerinde ticaret ve diplomasi alanında baskı kurmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan ayrıca DEİK'in Türk iş dünyasının dünyaya açılan penceresi olduğunu vurguladı ve DEİK üyelerine teşekkür etti.

25.05.2024 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'de 36 bin masumu şehit eden İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın uygulanma sürecinde de iş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar ticaret ve diplomasi alanında İsrail üzerinde baskı kurmayı sürdüreceğiz." dedi.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşan Erdoğan, programda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, genel kurulda alınan kararların ülke, millet, iş insanları ve DEİK üyeleri için hayırlı olmasını diledi.

DEİK Yönetim Kuruluna seçilen kişileri tebrik eden Erdoğan, "DEİK, kurulduğu 1985 yılından bu yana Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, lojistik başta olmak üzere dış ekonomik ilişkilerini yürütme konusunda çok özel bir görev üstleniyor. Bu vesileyle kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde, faaliyetlerinde görev alan iş dünyamızın temsilcilerini saygıyla anıyorum. Türkiye'nin gelişmesine, ekonomisinin büyümesine, ihracatının artmasına katkı yapan, istihdam oluşturarak insanımızın evine ekmek götürmesine vesile olan DEİK üyelerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ebediyete irtihal eden DEİK mensuplarını rahmetle yad ettiğini dile getirerek, "Marifet iltifata tabidir." anlayışıyla ödüle layık görülen ustalara tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.

DEİK'in ticaret diplomasisinin çatı kuruluşu olmasının yanı sıra ülkenin iş dünyasının önde gelen aktörlerini aynı zeminde buluşturan temsil kabiliyeti en yüksek platform olduğuna değinen Erdoğan, DEİK'in 152 iş konseyi ve 5 bin üyesiyle özel sektörün dünyaya açılan penceresi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, DEİK'in bu kapsayıcılığı ve kuşatıcılığını ülke adına önemli bir imkan ve avantaj olarak gördüklerini, resmi ziyaretler ve uluslararası toplantılar vesilesiyle nereye gitse orada ticaret diplomasinin bayraktarları olan DEİK'in bir etkinliğine, iş forumuna veya farklı bir programına muhakkak rastladıklarını kaydetti.

Güney Afrika'dan Malezya'ya, Türk Cumhuriyetlerinden ABD'ye, yeryüzünün hemen her karışında DEİK'in gönül elçileriyle karşılaştıklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye ile dünyanın geri kalanı arasında kurduğu ticaret köprülerini, gönül köprüleriyle perçinleyen DEİK camiasıyla iftihar ettiklerini vurguladı.

"İş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda 2 bin etkinliğin düzenlenmesinin azımsanmayacak bir başarı olduğunu, bunların bazılarına kendisinin de şahsen iştirak ettiğini belirtti.

DEİK üyeleriyle farklı vesilelerle bir araya geldiklerini, istişarelerde bulunduklarını, sorunlara ortak akılla çözüm yolları aradıklarını aktaran Erdoğan, "Türk ekonomisine ve dış ticaretine dair her konuda sizlerle yakın diyalog içinde olmanın gayretindeyiz. Gazze'de 36 bin masumu şehit eden İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın uygulanma sürecinde de iş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar ticaret ve diplomasi alanında İsrail üzerinde baskı kurmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tüm farklılıklarımızı kucaklıyoruz"

DEİK ile meseleleri görüşmeye, konuşmaya ve sıkıntılara çare üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye için çalışan, ihraç eden, Türk ekonomisine güvenerek yatırımlarını arttıran, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz veren herkesin yanındayız. Siyasi görüşlerimiz, düşünce dünyamız farklı olabilir, hayata bakışımız, olaylara, sorunlara yaklaşımımız farklılık arz edebilir. Bunların tamamı Türkiye'nin büyüklüğünü, beşeri ve kültürel hazinesinin zenginliğini gösteren birer işarettir. Tüm farklılıklarımızı kucaklıyoruz, herkesin fikrine, düşüncesine ve yapıcı eleştirisine saygıyla yaklaşıyoruz. Kalbi Türkiye için çarpan, Türkiye için hayal kuran, büyük ve güçlü Türkiye hayaliyle heyecanlanan, Türkiye'nin müreffeh ve mutlu yarınları için ter döken herkesin başımızın üstünde yeri var."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türk İş, İsrail, Gazze, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e baskı kurmaya devam edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
14:15 Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader’in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi
14:03 Mezuniyet töreninde protesto Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
10:58 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
15:41 Ajda Pekkan’dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
15:29 Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu
15:01 Cannes Film Festivali’ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi
14:42 Süheyl Batum’dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız Süheyl Batum'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız
13:59 Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz
13:17 Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel’in ifadesi ortaya çıktı Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel'in ifadesi ortaya çıktı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 16:28:53. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e baskı kurmaya devam edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement