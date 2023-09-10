Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sistemin olması mümkün değildir - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sistemin olması mümkün değildir

Son Güncelleme: 10.09.2023 14:38

Hindistan'daki G20 Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl kriziyle ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, ''Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sistemin olması mümkün değildir. Soçi'de bu meseleyi Putin ile enine boyuna konuştuk. Afrika ülkelerine yönelik 1 milyon ton tahılın işlenerek ulaştırılmasına önem veriyoruz. Rusya ve Katar ile 1 milyon ton tahılı ulaştıracağız'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin düzenlenen uluslararası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın çözülmesini beklediği tahıl koridoru meselesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sistemin olması mümkün değildir. Soçi'de bu meseleyi Putin ile enine boyuna konuştuk. Afrika ülkelerine yönelik 1 milyon ton tahılın işlenerek ulaştırılmasına önem veriyoruz. Rusya ve Katar ile 1 milyon ton tahılı ulaştıracağız" dedi.

"33 MİLYON TON TAHIL ULUSLARARASI PİYASALARA ULAŞTI"

G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizi konusuna da değindi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "100 binlerce insanın canına mal olan Rusya- Ukrayna savaşının bitmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Pek çok diplomatik hamleye imza attık. 33 milyon ton tahıl uluslararası piyasalara ulaştırıldı. Girişim sayesinde gıda krizinin önüne geçtik. Girişim 3 kez uzatıldı. Hafta başında Soçi'ye yaptığım ziyarette Putin ile bu meseleyi bir kez daha konuştuk.

"AFRİKA'DA SIKINTI ÇEKENLERE 1 MİLYON TON TAHILIN ULAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ"

Rusya Katar ve Türkiye olarak Afrika'da sıkıntı çekenlere 1 milyon ton tahılın ulaştırılmasını istiyoruz. Gerilimi tırmandıracak her türlü hareketin engellenmesi önemlidir. Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sistemin olması mümkün değildir."

G20 Liderler Zirvesi, Vladimir Putin, Tahıl Koridoru, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sistemin olması mümkün değildir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sistemin olması mümkün değildir - Son Dakika
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