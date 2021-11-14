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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli SİHA'ların ilham kaynağı olan anısını anlattı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli SİHA'ların ilham kaynağı olan anısını anlattı

14.11.2021 22:24

Çanakkale ziyareti sırasında Troya Müzesi'nde gençlerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli SİHA'ların ortaya çıkışına ilham olan ABD ziyareti anısını da anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale ziyareti sırasında Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İHA ve SİHA'ların ortaya çıkış nedeni olan ABD ziyareti anısını da anlattı.

"PENTAGON'DAN DAHA GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi ve yerli SİHA'lar hakkında yaptığı açıklamalarında şunları söyledi:

"Şimdi çok akıllılar çıkıyor, diyorlar ki 'Başınıza dert aldınız.' Niye 'Bu kadar elektronik cihazlar, şunlar bunlarla...' Biz, bugün varız, görevimizi yaptık, eğer millet, bize 'Artık sen bu kadar yaptın, hayırlı olsun' diyorsa, eyvallah. Bizden sonra gelenler eğer burayı yıkacaklarsa yıksınlar, çalıştırmayacaklarsa çalıştırmasınlar. Pentagon ne ise benim ülkemin Milli İstihbaratı, Pentagon'dan daha ileri olması lazım. Çünkü bizim hayırda yarışmamız lazım. Pentagon'dan daha güçlü olmamız lazım.

"BİZE İNSANSIZ HAVA ARACI VERMİYORLARDI"

Şimdi milli savunma sisteminde düşünün... Göreve geldiğimizde terörle mücadele edeceğiz, ilk Amerika seyahatimde o zaman Bush, kendisiyle konuştum, bize insansız hava aracı vermiyorlardı. Condoleezza Rice'ı çağırdı, dedi ki 'Niye vermiyorsunuz? Ne kadar zamanda veriyorsunuz? Ne kadar süre için veriyorsunuz?' İşte '2-3-4 gün' falan. Yok dedim, böyle bir şey bize bugüne kadar uygulanmadı. Ondan sonra talimat verdi sağ olsun ve "Bize hiç gecikmeyecek, en az 2 günlüğüne, 48 saatliğine Türkiye'ye İHA'ları vereceksiniz' dediler. Ve o andan itibaren böyle bir süreç başladı. Ama Allah rahmet etsin BAYKAR bu işi kendisi için görev telakki etti ve süratle ilk etapta İHA'yı yaptılar, arkasından da SİHA'yı yaptılar ve şimdi de Akıncı'yı yaptılar ve sürekli yükseliyor. Keyfiyet itibarıyla yükseliyor. Daha da ileri gidecekler inşallah."

"SAVUNMA SANAYİNİN YERLİLİK ORANI YÜZDE 20'DEN 80'LERE ÇIKTI"

Bunun Türkiye'ye sınıf atlattığının altını çize Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber bir de zırhlı taşıyıcılarda vesaire Türkiye ciddi bir konuma geldi. Bu bir şeyi gösteriyor, Türkiye savunma sanayinde yüzde 20 yerliyken, şimdi yüzde 80'e çıktı. Bu ne demektir? Biz kendi kendimize yeter hale geliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli SİHA'ların ilham kaynağı olan anısını anlattı

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli SİHA'ların ilham kaynağı olan anısını anlattı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli SİHA'ların ilham kaynağı olan anısını anlattı - Son Dakika
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