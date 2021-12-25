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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında çok büyük fedakarlık yapıyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında çok büyük fedakarlık yapıyoruz

25.12.2021 19:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında çok büyük fedakarlık yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te işçilerle buluştuğu akşam yemeğinde konuştu. Asgari ücret ve döviz kurlarına ilişkin açıklama yapan Erdoğan, doğal gaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili, "Şu kış kıyamette vatandaşımızın doğal gazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldiği akşam yemeğinde konuştu.

EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI VURGUSU

Ekonomik kurtuluş savaşı vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Organize sanayi bölgemiz de aynı azim, heyecan ve gayretle çalışan 1140 fabrikanın sahibi olan müteşebbislerimizi ve işçilerimizi ayrı ayrı kutluyorum. Sanayici, müteşebbis, iş insanlarımızın daha çok istihdam sağlamaları ve üretim için milletim adına tebrik, imkanlarımızla teşvik ediyoruz. Gaziantep Organize Sanayi bölgesinin 6. etabı faaliyete geçtiğinde fabrika sayımız 2 bini bulacaktır organize sanayi bölgesinde. Bu 'ey Türkiye uyan, biz Gaziantep olarak nasıl kurtuluş savaşında mücadele verdiysek, ekonomide de aynı mücadeleyi veriyoruz' demektir." dedi.

"BENİM TÜRK LİRAM VAR, NE İŞİNİZ VAR DOLAR, EURO İLE"

Asgari ücreti dolar üzerinden hesaplayanlara sert çıkan Erdoğan, "Organize Sanayi Bölgesi Bakanımız Cengiz Bey'e de özellikle teşekkür ediyorum. Diğer yandan işçilerimizin de alın terinin hakkını verecek ücret politikasıyla destekliyoruz. Asgari ücreti yüzde 50 oranında arttırarak en düşük 4 bin 253 seviyesine çıkardık. Çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Birileri yaptıkları hesapla küçümsemeye kalkmıştı, şimdi kur düştü ama aynı kişilerin bu hesabı yaptıklarını, görmedik, duymadık, çünkü hesapları tutmadı. Benim Türk Liram varken ne işin var dolarla, ne işin var euroyla. Türk Lirası, Türk Lirası alışacaksınız buna." tepkisini gösterdi.

"DOĞAL GAZ VE ELEKTRİKTE BÜYÜK FEDAKARLIK YAPIYORUZ"

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan örnek veren Erdoğan, "Bu işi rahmetli Özal da yapmıştı, Türk Lirası'nın onurunu kurtarmıştı, şimdi aynı şeyi biz de yapıyoruz. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ne istediğidir. Emekçilerimizin hak, hukukunun korunmasıdır. Küresel enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışları vatandaşlarımıza en az düzeyde yansıtmak için sessiz sedasız yükün önemli kısmını kamunun üstüne yansıttık. Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğal gazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz. Asgari ücret zammıyla çalışanlarımızın alım gücünü yükselterek fiyat artışlarına karşı korumaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın tamamını asgari ücret kadar ki kazancını gelir ve damga vergilerinden muaf tutarak işverenlerimizi de rahatlattık." şeklinde konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gaziantep, Doğalgaz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında çok büyük fedakarlık yapıyoruz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında çok büyük fedakarlık yapıyoruz - Son Dakika
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