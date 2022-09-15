Ege illerinde sosyal konut projesi başvuruları sürüyor - Son Dakika
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Ege illerinde sosyal konut projesi başvuruları sürüyor

15.09.2022 13:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Ege Bölgesi'ndeki kentlerde vatandaşların banka şubeleri önündeki başvuru hareketliliği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Ege Bölgesi'ndeki kentlerde vatandaşların banka şubeleri önündeki başvuru hareketliliği devam ediyor.

Proje kapsamında 30 bin 300 konutun yapımının planlandığı Ege Bölgesi'nde e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için Halk ve Ziraat bankaları şubelerine evraklarını teslim ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Halk Bankası şubesi önünde ev sahibi olabilmek için sıra bekleyen vatandaşlardan Metin Tok, AA sosyal konut projesinin umutlarını artırdığını söyledi.

Başvuru şartlarının memnuniyet verici olduğunu anlatan Tok, "Kampanya çok iyi, vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ondan Allah razı olsun. Bizi ev sahibi yapacak." dedi.

Levent Çokdal da dün kendisine sıra gelmediğini, bugün ilk işinin sabah bankaya gelmek olduğunu anlattı.

Burçin Çulluk ise ev sahibi olacağı için kendisini çok şanslı hissettiğini ifade etti.

"Çok mutluyuz, çıktığı zaman da konuşuruz"

Manisa'da da Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri önünde dün yaşanan yoğunluğun bugün de devam ettiği gözlemleniyor.

Halk Bankası Manisa merkez şubesi önünde sıra bekleyen 63 yaşındaki Zehra Tekin, heyecanlı olduğunu belirterek, "Kendimi bildim bileli kiracıyım, çocukluğumdan beri, bu yaşıma kadar... Şimdi bir umut doğdu, inşallah çıkar. Allah razı olsun devletimizden, sağ olsun, var olsun." dedi.

Makbule Mucan da 20 yıldır kiracı olduğunu anlatarak, "TOKİ imkanı çok güzel bir şey, sadece bizim için değil gençler için, herkes için, şu sıradaki insanlar için. Allah hepimiz için hayırlısını versin. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, çıktığı zaman da konuşuruz." diye konuştu.

Emekli Hüseyin Çakır da duygularını, "Nasip kısmet, ne çıkarsa bahtımıza. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz var olsun, milletimiz var olsun." ifadeleriyle anlattı.

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Kaynak: AA

Halk Bankası, Ege, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ege illerinde sosyal konut projesi başvuruları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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