Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyor, cari açığımızı düşürüyoruz. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz. Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye, Mahalli İdareler Seçimlerini demokrasisine yaraşır bir biçimde gerçekleştirdiğini belirtti. Vatandaşın iradesi ile oluşan sonuçların ülkeye, millete ve şehirlere hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Demokrasi ve kalkınmada daha yüksek hedeflere ulaşma yolunda, hayati derecede öneme sahip dört yılı aşan seçimsiz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Pandemi sonrası dünyadaki ekonomik daralmaya, bölgemizdeki savaşlara, tarihimizin en büyük afetinin getirdiği ilave yüklere rağmen, ülkemiz güçlü yapısını korumaktadır. Bu dönemde, depremin yaralarını saracak ve şehirlerimizi geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlayacağız. Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyor, cari açığımızı düşürüyoruz. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz. Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.
Geçen sene ilan edilen OVP programını kararlı bir şekilde uygulayarak başaracaklarının altını çizen Yılmaz, "Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece, yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız. Ekonomide yapısal reformlar yaparken, kamu yönetiminin verimliliğini geliştirmeye, demokratik standartlarımızı yükseltmeye, daha etkin işleyen bir adalet sistemi tesis etmeye odaklanacağız. Amacımız demokratik istikrar içinde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm kesimlere adaletli bir şekilde yansıtmaktır" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyoruz - Son Dakika
Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan 2. Airbus Tianjin A320 Ailesi Nihai Montaj Hattı Projesi'nin en büyük binasının temel inşaatı Pazar günü tamamlandı. A320 ve A321neo tipi uçakların üretimi için tasarlanan projenin 2026 yılı sonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor.
Sivas'ta TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde işe alınan 32 daimi işçi, işbaşı yaptı. 20 Kaynakçı ve 12 CNN Tezgah Operatörü olmak üzere toplam 32 kamu işçisi, şehre istihdam sağlamak amacıyla TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, işçilere hoş geldin diyerek, şirketin büyümeye, gelişmeye ve üretmeye devam ettiğini belirtti.
Çin'de ticari araç üretimi ve satışları 2024 yılının ilk iki ayında güçlü büyüme kaydetti. Ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 560.000 adede yükseldi. Ticari araç satışları ise yüzde 14,1 artarak 575.000 adede ulaştı. Kamyon satışları yüzde 12,2, yolcu otobüsü satışları ise yüzde 29,1 oranında artış gösterdi. Kamyon üretimi yüzde 7,9, yolcu otobüsü üretimi ise yüzde 17,9 oranında arttı.
Bangladeş'teki pazarlar ve alışveriş merkezleri, Ramazan Bayramı yaklaşırken alışveriş yapan insanlarla dolup taşıyor. Mağazalar rengarenk ışıklarla süslenerek alışveriş yapanların geç saatlere kadar pazarlarda vakit geçirmesi sağlanıyor. Birçok pazarda bilezik, kına, kozmetik ve diğer dekoratif aksesuarların satıldığı çok sayıda geçici tezgah da açılıyor. Hazır giyim mağazaları da bayram için yeni kıyafet satın almak isteyen müşterilerin ilgisini çekiyor. Ramazan Bayramı, Bangladeş'te yeni ayın görülmesine bağlı olarak 11 Nisan veya civarında kutlanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?