Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını bekliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Yapılan toplantıda, özel sektörün işgücü açığı, yatırım ortamının iyileştirilmesi, güncellenmiş Orta Vadeli Program ve Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi konuları ele alındı. Yılmaz, yapılan düzenlemeler ve çalışmalar sonucunda uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını beklediklerini belirtti.

13.08.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de birer birer gelmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na (YOİKK) başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen toplantıda, özel sektörün işgücü açığı, yatırım ortamının iyileştirilmesi, güncellenmiş Orta Vadeli Program ve Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi konuları ele alındı.

Toplantı çerçevesinde bir açılış konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mart ayından bu yana 57 eylemin 10'u tamamlandığını, 6 eylemde son aşamaya gelindiğini, kalan 28 eylemde ise yüzde 50 ve üzerinde gerçekleşme sağlandığını aktardı.

"Katma değeri yüksek yatırımı önceleyen bir anlayışla teşvik sistemimizi sadeleştiriyoruz"

Belirlenen hedefler doğrultusunda atılan adımlara da değinen Yılmaz, "Yatırımcılarımızın önemle üzerinde durduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanununda değişiklik yapıldı, kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesaklaştırılması sağlandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarında ek kapasite kurulumuna imkan sağlandı. Yatırımların artırılması, yenilikçilik ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdik. Bunların arasında uzun vadeli yatırım kredileri, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesine yönlendirilmesi, nitelikli personelin uzaktan çalışma uygulamasının uzatılması gibi adımlar mevcut. Temmuz ayında yayımlanan düzenlemeler ile ikiz dönüşüme, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik desteklerin altyapısı oluşturuldu. Özel sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek ve katma değeri yüksek yatırımı önceleyen bir anlayışla teşvik sistemimizi sadeleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

"Özel sektörle iş birliği esasına dayalı yeni bir eğitim yaklaşımı hayata geçireceğiz"

Yılmaz, özel sektörün işgücü açığı ve işgücünün özel sektörün ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesi ihtiyacı çerçevesinde istihdam politikaları ve mesleki eğitimle ilgili özel bir çalışma yapılmasına dair karar aldıklarını da hatırlatarak, konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalışma Grubu oluşturuldu bilgisini aktardı. Yılmaz, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz koordineli olarak, özel sektör ve ilgili kamu kurumlarımızla işbirliği halinde Eylem Planı ve somut işbirliği projeleri üzerinde çalışıyor. Herkesin bir mesleği olmalı sloganıyla hazırlanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi' geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek, öğrencilerin sektörle entegrasyonunu sağlamak ve pratik becerilerini artırmak için bölge okulu, sektör içi ve sektöre entegre okul modelleri gibi yaklaşımlarla özel sektörle iş birliği esasına dayalı yeni bir eğitim yaklaşımı hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Rekabet Kanununda değişiklik yapılması ve İklim Değişikliği Kanun Tasarısı TBMM gündemine gelecek"

Sonhabar döneminde yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili önemli konuların da hem teknik düzeyde hem de Meclis çalışmaları düzeyinde gündeme geleceğinin altını çizen Yılmaz, "4054 sayılı Rekabet Kanununda değişiklik yapılması ve İklim Değişikliği Kanun Tasarısı, Meclisimizin yeni yasama döneminde gündeme alınacak öncelikli konular arasında yer alıyor. 2026 yılında yürürlüğe girecek AB Sınırda Karbon Düzenlemesini dikkate alarak, Emisyon Ticaret Sisteminin teknik boyutları üzerinde de çalışmaları yoğun şekilde sürdürüyoruz. Meclisimizin yeni yasama döneminde gündemine sunacağımız konulardan biri de yargı süreçlerini hızlandıracak e-Tebligat konusu. Bu konuda hazırlanan Taslak belirli bir aşamaya geldi. Bununla birlikte nitelikli işgücünün ülkemize çekilmesine yönelik oluşturulan TechVisa programı için gerekli idari ve teknik altyapı konusundaki çalışmalar da son aşamaya geldi" diye konuştu.

Enerji sektörü yatırımlarıyla ilgili süreçleri iyileştirmeye yönelik mevzuat değişikliği ihtiyacını tespit ettiklerini dile getiren Yılmaz, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Yılmaz, altyapısı hazır planlı sanayi alanlarının oluşturulması ve bunların özel sektörün kullanımına sunulması amacıyla farklı modeller üzerinde hazırlıkların sürdüğünü hatırlattı.

Makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odaklarına alacaklarını sözlerine ekleyen Yılmaz, verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Yılmaz, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmanın temel hedefleri arasında yer aldığını aktardı.

"Enflasyonla mücadele hedefini, maliye politikası ve yapısal reformlarla destekleyeceğiz"

Eylül ayı içerisinde açıklayacak olan güncellenmiş Orta Vadeli Program'ın da gündemlerinde olacağını söyleyen Yılmaz, "2025-2027 yılarını kapsayacak olan OVP için de katılımcı bir anlayış ile istişarelerimize başladık, işçi ve işveren temsilcileri, kanaat önderleri, akademisyenler, iş dünyasının farklı sektörlerden temsilcileri ile görüşüyoruz. Bu ay boyunca farklı sektörlerden paydaşlarımızla görüşmelerimiz devam edecek. Bir önceki OVP'de yer alan ana yaklaşımı bu OVP'de de koruyacağız. Özellikle fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedeflerimizin başında yer almaya devam ediyor, bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla da destekliyoruz. Diğer yandan, geçen yıl yaşadığımız büyük deprem afetinin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Sadece ekonomimizi güçlendirmeyi değil, aynı zamanda sosyal refahı artırmaya yönelik çalışmaya önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Uluslararası firmaların ülkemize yatırımı konusunda yeni müjdelerin gelmesini bekliyoruz"

Yılmaz, 29 Temmuz'da 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin resmi gazetede yayımlandığını hatırlatarak, stratejinin hayata geçirilmesiyle küresel Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nden (UDY) alınan payı yüzde 1,5'a çıkarmayı, düşmekte olan cari açığın finansman kalitesini ise yükseltmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Yılmaz, şu şekilde devam etti:

Son dönemde başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri ve HİT-30 programları olmak üzere önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Yılmaz, "Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de birer birer gelmesini bekliyoruz. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi Toplantımıza davet ettik. Toplantıda, çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız. En üst düzeyde gerçekleşecek bu görüşmelerde, dünya çapındaki yatırımcıların ülkemize artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını arzuluyoruz."

Toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Orta vadeli program, Ekonomi, Enerji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
04:09 Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 17:25:08. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement