Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Strateji ve Bütçe Başkanı TESK'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Strateji ve Bütçe Başkanı TESK'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Strateji ve Bütçe Başkanı TESK\'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, TESK Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, esnaf ve sanatkarlara yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

12.08.2024 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

TESK Yönetim, Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri Başkanlarının katılımı ile Orta Vadeli Program kapsamında esnaf ve sanatkarlara yönelik yapılacak çalışmalar karşılıklı olarak ele alındı. Karşılıklı görüşmelerin ardından toplantıda TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a 28 maddelik bir dosya sundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'a sunulan dosyadaki 28 maddeden oluşan talepler şu şekilde:

" Perakende ticaret yasası yeniden düzenlenmeli. Esnaf ve sanatkar olma hadleri yükseltilmeli. Defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli. Esnafımıza geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli. Emeklilikte yaşı bekleyen Bağkurluların prim ödemeleri isteğe bağlı hale getirilmeli. EYT kapsamında emekli çalıştıranlara destek devam etmeli. POS komisyon oranları düşürülmeli. Çıraklara geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli. Mesleki Faaliyet Belgesi mutlaka istenmeli. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu yeniden düzenlenmeli. Esnaf ve sanatkar tanımı yenilenmeli. Tüm esnaf ve sanatkarlar aileleri ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanmalı. Esnaf ve sanatkarlar geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeli. Kira stopajı kaldırılmalı. Ticari araçlara ÖTV ve KDV indirim yapılmalı. Akaryakıt vergilerinde indirime gidilmeli. İşe başlama ve bırakmada bürokrasi azaltılmalı. Ticari araçlara özel bir muayene sistemi geliştirilmeli. Araç muayenelerinde kredi kartı ile yapılan ödemelerden komisyon alınmamalı. Sigara satış kar oranları düzeltilmeli. Hurda araç teşvik programı yeniden hayata geçirilmeli. Ulaşım sektöründe ücret tarifeleri esnaf ve sanatkarlar odalarınca belirlenmeli. Esnafımız kredi garanti fonu teminatlarından daha etkin yararlanmalı. Tüm esnafımız KOSGEB desteklerinden yararlanabilmeli. TSE Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nda TESK' e yer verilmelidir. Halk Bankası Yönetim Kurulunda esnaf ve sanatkar kesimi temsil edilmelidir. Kalkınma ajanslarının yönetim kurullarında esnaf ve sanatkar kesiminin temsiline imkan verilmeli. Teşkilat mensuplarına yeşil pasaport verilmeli. Ciroya göre harç ücretleri alınmalı" - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İbrahim Şenel, Tesk, Tesk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Strateji ve Bütçe Başkanı TESK'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
08:35 Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim
08:27 Bahçeli’nin tuttuğu takımdan Amedspor’a bozkurtlu karşılama Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama
07:45 AK Parti MYK toplanıyor Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var
07:43 Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 18:21:44. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Strateji ve Bütçe Başkanı TESK'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement