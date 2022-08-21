Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek

21.08.2022 13:21

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de Erdoğan liderliğinde toplanacak. Son olarak 1 Ağustos'ta bir araya gelen Kabine'nin masasında vatandaşın alım gücünü koruma ve temel ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştıracak hamleler, 500 bin sosyal konut projesi, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki indirim ve önümüzdeki süreç, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve yansımaları, Suriye'de uzlaşmayı tesis edecek politikanın detayları gibi 6 önemli konu değerlendirilecek.

Son olarak 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ikincisi yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu bir araya getireceği zirvede önemli gündem başlıkları olacak. Daha önceki toplantıda tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alınmış ve bu başlıklarla ilgili planlanan adımlar bir bir atılmıştı.

20 GÜN SONRA YENİDEN TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 gün sonra yeniden yapılacak kabine toplantısında iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

EKONOMİDE ATILAN VE ATILACAK ADIMLAR EN ÖNEMLİ BAŞLIK

Kabine gündeminde üst sırada ekonomide atılan ve atılacak adımlar yer alacak. Vatandaşın alım gücünü koruma ve temel ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştıracak hamleler bunun başında geliyor.

500 BİN KONUT PROJESİ

Bu kapsamda başta 150 bin olarak planlanan ve yan formüllerle sayının 500 bine kadar çıkarılacağı ucuza sosyal konut projesi ile ilgili atılacak adımlar kabinede masada olacak ve ilgili bakanlar konuya dair sunumlarını gerçekleştirecek.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDEKİ İNDİRİM VE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ

Yine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ekseninde başlatılan kar amaçlı olmayan satışlarla ucuz gıda hamlesinde son durum ve atılacak adımlar konuşulacak.

FAİZ İNDİRİMİ VE PİYASALARIN TEPKİSİ

Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti.

TERÖRLE MÜCADELE VE SURİYE'DE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları tarafından terörle mücadele ve hem yurtiçi hem yurtdışında atılan adımlar, hazırlıklar aktarılacak.

SURİYE'DE UZLAŞMAYI TESİS EDECEK POLİTİKA NASIL İLERLEYECEK

Suriye'de muhalifler ve Esad rejimi arasında bir uzlaşma zemini oluşturulmasına ilişkin düşünülen girişimler de kabinede değerlendirilecek. Bilindiği gibi bu adımla ilgili olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermiş ve mülteci sorunu ve bölgesel istikrar için değerlendirilmesi gerektiğini aktarmıştı.

UKRAYNA VE RUSYA TEMASLARI

Erdoğan ayrıca Kabine'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve Ukrayna ziyareti ile Zelenskiy temaslarını değerlendirecek ve kabinede bundan sonrası için neler yapılabileceği konuşulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısının ardından alınan son dakika kararlarını açıklamak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek - Son Dakika
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