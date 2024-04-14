DAP Bölge Kalkınma İdaresi, 2024-2028 Stratejik Planını Açıkladı

Ekonomi

DAP Bölge Kalkınma İdaresi, 2024-2028 dönemini kapsayan Stratejik Planını açıkladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkındırılması, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmeyi hedefleyen Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'nin 2024-2028 dönemini Stratejik Planını Alt Program Analizi'nde önemli tespitler yapıldı. Strateji planında "Bölgeyi hedeflenen gelişmişlik düzeyine ulaştırabilmek için başta üst politika belgeleri olmak üzere etkili ve yenilikçi politika ve tedbirlerle istikrarlı bir şekilde yeterli bütçe kaynakları ile yatırımların ve projelerin desteklenmesi" ifadesine yer verildi.

862 bin 733 dekar alan sulamaya ulaştı

Yapılan analizlerde ve tespitlerde; Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkındırılması hedefine yönelik olarak bölgede yoğun olarak yapılan mera hayvancılığının verimliliğini, tarımsal üretim ve katma değeri artırmak amacıyla 155 adet hayvan içme suyu tesisi yapıldığı belirterek, "96 adet merada insan ve hayvan refahı iyileştirilmiştir. Yine bitkisel üretimin artırılması amacıyla 417 köyde 862.733 dekar alan sulama altyapısına kavuşturulmuştur. Bölgede hayvan hareketliliğinin kontrol altına alınması, hijyenik ortamda hayvanların kesimi ve satışının yapılması amacıyla 43 adet hayvan pazarı ve kesimhane kurulmuştur." denildi.

"İl sayısı fazla, illerin yüz ölçümü geniş"

Alt program hedefinin gerçekleşmesine yönelik olarak; hizmet götürülen mera sayısında %167 olduğu vurgulanan stratejik planında, şu ifadelere yer verildi "Sulama tesisi yapılan köy sayısında %225, tesis edilen hayvan içme suyu göleti/tesisi sayısında %122, turizmi geliştirme amaçlı etüt proje, plan çalışma sayısında %33 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Bölgenin kapsadığı il sayısının fazla olması, illerin yüz ölçümünün geniş olması, sosyokültürel, ekonomik, nüfus vb. yapısının diğer bölgelere kıyasla daha az gelişmiş olması sebebiyle istenilen hedefe ulaşılabilmesinin uzun vadede gerçekleşebilecek olması."

DAP 15 ile hizmet veriyor

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, hinterlandındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerine ait yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bölge kalkınmasını hızlandırmak üzere kuruldu. - ERZURUM