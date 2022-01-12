Dedeman ile Algün İnşaat, Park Dedeman Düzce için imza attı

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, "Misafirlerini 2024 yılında ağırlamaya başlayacak olan Park Dedeman Düzce'nin şehrin tarihini, coğrafi konumunu ve özellikle mutfak kültüründen gelen değerlerini tanıtmasını, kültür ve gastronomi turizmi açısından önemini ortaya çıkarmasını hedefliyoruz." dedi.

Dedeman Hotels & Resorts International'ın Algün İnşaat iş birliğiyle hayata geçireceği Park Dedeman Düzce'nin imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Algün İnşaat ve Dedeman iş birliğiyle Düzce'nin ilk ve tek markalı otelini hayata geçireceklerini belirtti.

Türkiye'nin ilk uluslararası otel zinciri olarak halihazırda 18 otel, 2 bin 800 oda, 5 bin 700 yatak kapasitesi ve 1.000'i aşkın çalışanla, bulundukları bölgelerde turizmin gelişmesine destek olduklarını ifade eden Dedeman, "Sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimi, yetişmiş ve başarılı kadromuz, sürdürülebilir stratejimiz ile tüm dünyayı etkileyen salgın döneminde de yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik." diye konuştu.

"Park Dedeman Düzce, 130 standart ve 8 suit odada misafirlerini ağırlayacak"

Dedeman, Park Dedeman Düzce ile büyüme hamlelerini devam ettirdiklerini aktararak, "Yakın gelecekte markamızı Ankara, Edirne, Mardin, Kocaeli, İzmir ve Ordu gibi Anadolu'nun farklı şehirleriyle buluşturmayı arzu ediyoruz. Bunun yanı sıra resort ve mevcut markalarımızla, sadece yurt içinde değil, başta Balkanlar olmak üzere yurt dışında da farklı kıta ve ülkelerde büyümeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Dedeman olarak 2025 yılına kadar otel bazında büyümelerini yüzde 10'dan fazla artırmayı, oda sayısı bazında büyümeyi yüzde 25'e taşımayı, yönetilen ciroyu 2 katına çıkarmayı ve çalışan sayısını ise yüzde 35 yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Dedeman, şunları kaydetti:

"Düzce'nin merkezi konumunda ofis, rezidans, AVM ve otel karma projesi içerisinde yer alan Park Dedeman Düzce, konaklamanın yanında toplantı salonları, SPA ve spor merkezi ile şehirde büyük bir farklılık yaratacak. Misafirlerini 2024 yılında ağırlamaya başlayacak olan Park Dedeman Düzce'nin şehrin tarihini, coğrafi konumunu ve özellikle mutfak kültüründen gelen değerlerini tanıtmasını, kültür ve gastronomi turizmi açısından önemini ortaya çıkarmasını hedefliyoruz. Park Dedeman Düzce, 130 standart ve 8 suit odada misafirlerini ağırlayacak. Yaklaşık 500 kişilik balo salonu, etkinlikler, nişan, düğün, kına gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Tesiste yüzme havuzu, SPA ve fitness bölümlerinin yanı sıra restoranlar ve teras alanları da yer alacak."

Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün ise Düzce'nin Ankara ve İstanbul'un tam ortasında kavşak noktada bulunduğunu belirterek, kültürel ve tarihi zenginliğinin yanı sıra gastronomi alanında da zengin bir mutfağa sahip olduğunu söyledi.

Algün markasıyla gerçekleştirdikleri projelerle Düzce'de 5 binden fazla aileyi ev sahibi yaptıklarını, şehrin gelişimine katkıda bulunduklarını ifade eden Algün, Park Dedeman Düzce'yi 300 milyon liralık yatırımla hayata geçireceklerini söyledi.

"Bizim artık sıçrama yapmamız lazım"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise İstanbul-Ankara güzergahında Bolu ile Sapanca arasının çok bakir olduğunu aktararak, Park Dedeman Düzce'nin bölgedeki yatırım eksikliğini gidereceğini dile getirdi.

Türkiye'nin bir sıçrama yapmasını çok arzu ettiğini ifade eden Özlü, "Türkiye çok ciddi mesafeler aldı ancak unutmayalım ki dünya da boş durmadı. Tarih milletlerin mücadelesidir, yarışıdır. Bizim artık sıçrama yapmamız lazım." dedi.

Özlü, Türkiye'nin nasıl bir sıçrama yapmasıyla ilgili bir kitap yazdığını anlatarak, üretim ekonomisinin, Türkiye'nin sıçrama yapması, kalkınması ve büyümesi için son derece önemli olduğunu aktardı.

Faruk Özlü, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da bu törene katılacağını ancak soğuk algınlığı nedeniyle katılamadığını bildirerek, Atay'ın selamlarını iletti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de Düzce'de genç ve dinamik insan kaynağının bulunduğunu belirterek, Oda olarak Düzce turizmini geliştirecek ve değer katacak bütün projelerde var olduklarını kaydetti.

Düzce'ye yapılacak sanayi yatırımları konusunda seçici davrandıklarını ifade eden Şahin, çevreyi ve gelecek kuşakları koruyup kollamak zorunda olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Banu Dedeman ile Cihat Algün, Park Dedeman Düzce için iş birliği anlaşmasını imzaladı.