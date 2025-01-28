DeepSeek piyasaları alt üst etti, Türkiye'nin en zengin isimleri değişti - Son Dakika
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Ekonomi

DeepSeek piyasaları alt üst etti, Türkiye'nin en zengin isimleri değişti

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Çin merkezli DeepSeek'in, piyasaya sürdüğü son yapay zeka modeli piyasalarda depreme etkisi yarattı. Dünyaca ünlü markaların yanı sıra Türk şirketlerinin de hisselerinde düşüş yaşanırken, çalkantılar Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde de değişikliğe yol açtı.

28.01.2025 18:07
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Çin Halk Cumhuriyeti merkezli DeepSeek tarafından piyasaya sürülen ve uluslararası arenadaki diğer rakiplerine oranla daha az çip kullanılarak daha kısa sürede geliştirilen son yapay zeka modelinin ardından küresel teknoloji şirketlerinin hisse değerlerinde tarihi seviyelerde düşüşler meydana geldi.

DeepSeek piyasaları alt üst etti, Türkiye'nin en zengin isimleri değişti

TEK GECEDE 500 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KAYIP

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, gelişme sonrasında tek gecede 500 milyar dolar üzerinde değer kaybına uğrayarak bir ilke imza attı.

TÜRK ZENGİNLERİN SIRALAMASI DEĞİŞTİ

Öte yandan, piyasalarda yaşanan çalkantılar Türk şirketlerin de hisse değerlerinde önemli değişikliklere yol açtı. Ulaştığı 3.1 milyar dolarlık servet değeriyle sahip olduğu 'Türkiye'nin en zengin kadını' unvanını sağlamlaştıran İpek Kıraç'ın varlıkları 2.8 milyar dolara kadar geriledi. Mustafa Rahmi Koç ve Semahat Sevim Arsel'in de kayıpları toplandığındaKoç ailesinin haftalık kaybı 5.4 milyar liraya kadar ulaştı.

DeepSeek piyasaları alt üst etti, Türkiye'nin en zengin isimleri değişti

EN ÇOK KAYBEDEN OLDU

Listede yer alan isimler içerisinde en fazla kaybeden isim ise yaklaşık 3 milyar liralık kayıpla Mehmet Sinan Tara oldu.

DeepSeek piyasaları alt üst etti, Türkiye'nin en zengin isimleri değişti

Forbes dergisi tarafından güncellenen verilere göre Türkiye'nin en zengin isimleri şu şekilde:

DeepSeek piyasaları alt üst etti, Türkiye\'nin en zengin isimleri değişti

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Deprem, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DeepSeek piyasaları alt üst etti, Türkiye'nin en zengin isimleri değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    dünyayı gezdim giymedim başıma taç ne zengini tok gördüm ne fakiri aç yarabbi öyle bir Fevzi kanaat Verki namerde değil merte de eyleme muhtaç 54 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Zenginin malı başımı agritti Bee iyiki bu dünyada kalacak kimse götüremiyor allahtan Adalet ne güzel şey bee 29 1 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    ABİ NASIL BİR KAYIP BİR ANDA ANLAMADIMKİ YANİ BU VARLIKLAR PAMUK İPLİĞİNEMİ BAĞLIYDI 13 0 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Eee Acun nerde 3 0 Yanıtla
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