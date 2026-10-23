DEİK Başkanı Olpak, iş konseyi sayısını artırmama kararında tek istisnayı açıkladı - Son Dakika
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DEİK Başkanı Olpak, iş konseyi sayısını artırmama kararında tek istisnayı açıkladı

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DEİK Başkanı Olpak, iş konseyi sayısını artırmama kararında tek istisnayı açıkladı
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DEİK Başkanı Olpak, iş konseyi sayısını artırmama kararında tek istisnayı açıkladı
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DEİK Başkanı Nail Olpak, iş konseyi sayısını artırmama kararındaki tek istisnanın Dijital Teknolojiler İş Konseyi olduğunu ve bunun en aktiflerden biri olduğunu söyledi. AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi İstanbul'da sürüyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin DEİK'teki bütün iş konseylerinin içerisinde en aktiflerinden biri olduğunu belirtti.

Küresel teknoloji ve yatırım ekosisteminin önde gelen isimleri ile Türkiye'nin öncü girişimcileri ve AI yeteneklerini İstanbul'da bir araya getiren GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirve, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu ve Endeavor Türkiye işbirliğinde düzenleniyor.

DEİK Başkanı Olpak, zirve kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, DEİK bünyesindeki iş konseylerinden birinin de diaspora iş konseyi, yani Dünya-Türk İş Konseyi olduğunu belirterek, 131 ülkede diaspora temsilcilerinin, 90 ülkede ülke temsilcilerinin ve 216 şehirde şehir temsilcilerinin bulunduğunu aktardı. Olpak, bu yapının ülkelerin yönetim kademelerinde rahatsızlık yaratmayacak şekilde koordine edilmesinin öneminden bahsetti.

Israrlı bir şekilde sektörel anlamdaki iş konseylerini artırmama konusunda kararlılıklarını dile getiren Olpak, "Vaktiyle kurulmuş 5-6 tane (sektörel iş konseyi) var. Her alana girmeme konusundaki kararımızda durduk, bir konu hariç: Dijital Teknolojiler İş Konseyi. Deldiğimiz tek iş konseyi kararı bu olmuştur. İyi ki de delmişiz. Dijital Teknolojiler İş Konseyi bütün iş konseylerinin içerisinde en aktiflerinden birisi. Burada yaptığınıza destek vereceğiz, inancımızı dile getireceğiz." diye konuştu.

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu Başkanı, Insider One Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hande Çilingir de Türkiye'nin son 4-5 yılda özellikle startup ekosisteminde kaydettiği gelişmeyle dünyada en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'de yapay zeka girişimlerinin arttığına dikkati çeken Çilingir, gelecek yıl Türk şirketlerinin küresel pazarlara daha fazla açılabilmesi için erken aşama odaklı bir organizasyon düzenlemeyi düşündüklerini ifade etti.

Geçen yılki organizasyonun çıktılarına da değinen Çilingir, bu yılki etkinlikte ağırlıklı olarak ABD'den olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinden ve sınırlı sayıda da olsa Orta Doğu'dan yatırımcıların yer aldığını belirtti.

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ise yapay zekaya ilişkin büyük bir rüzgar olduğundan ve bunun uzun süre devam edeceğinden bahsetti. Sermayenin kritik hale geldiğini vurgulayan Kurttepeli, etkinliğin yatırımcıları Türkiye'ye getirmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
Türkiye İş KonseyiNail OlpakTeknolojiİstanbulTürkiyeEkonomiSon Dakika

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