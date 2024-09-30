Denizli\'de Tekstil Eğitimi Sertifikası Töreni

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından "Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması" projesi kapsamında düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan ikinci grup kursiyer öğretmenler sertifikalarını aldı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan Denizli Teknik Tekstil Merkezi'ndeki (DTTM) Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi'ndeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan Eylül ayındaki ikinci grup kursiyer öğretmenler, sertifikalarını aldılar. Proje boyunca bugüne kadar 170 tekstil teknolojisi öğretmenine eğitim verildi.

Denizli Ticaret Odası (DTO); Avrupa Birliği (AB) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında, Türkiye'nin 12 farklı ilinden gelen tekstil teknolojisi öğretmenlerine eğitimler verdi. DTTM'deki eğitimlerin sonuncusundan yararlanan 19 öğretmen, kursun ardından sertifikalarını aldı. Sertifikaları, Proje Yöneticisi Sıdıka Arıkan ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden Tekstil Teknoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Gedik dağıttı.

"Merkezimiz, tüm Türkiye'nin kullanımı için çok elverişli bir yer"

PAÜ Öğretim Üyesi Gedik, DTTM'nin tekstil sektöründeki yeni teknolojileri içinde barındırdığını, proje kapsamında da bunları, Denizli ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen tekstil teknolojisi öğretmenleriyle paylaştıklarını söyledi. Öğretim Üyesi Gedik, "Bu proje kapsamında bu merkezde bulunan yeni teknolojileri, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretmenlerimize anlatıp tanıtma fırsatı bulduk. İlgileri ve aldıkları bilgileri öğrencilerine aktarma hevesleri, bizleri çok mutlu etti. Bundan sonraki dönemde de benzer projelerle Türkiye'nin her yerinden kabul edeceğimiz eğitimci, akademisyen ve öğrencilerle buluşmaya devam etmek istiyoruz. Burası Denizli'de ancak tüm Türkiye'nin kullanımı için de çok elverişli bir yer. Projelerini çalışmak isteyen akademisyenlerimizi ve özel sektör temsilcilerimizi de buraya bekliyoruz. Burada sadece kendi çabalarını ürüne dönüştürmekten ziyade bizim danışmanlığımızda yeni fikirler de ortaya çıkarabilirler" şeklinde konuştu.

"Bu merkez, Türkiye'nin teknik tekstilde daha iyi olmasını sağlayacaktır"

Eğitimlere Adana'nın Ceyhan ilçesinden katılan İlbeyli- Beyteks Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Öğretmeni Tekin Barış Kale, tekstildeki yenilikleri uygulamalı olarak gördüklerini söyleyerek kendilerine bu imkanı tanıyan DTO'ya teşekkür etti. Kale, "Teknolojinin çok ileri seviye gittiği, tekstil sektöründe de teknik tekstilin çok revaçta olduğu bu zamanda bu eğitimlerin olması hem teknik tekstile gönül veren öğretmenlere hem de sanayi kuruluşlarına çok büyük faydalar sağlayacaktır. Hem yeni teknolojiler hem de üretmeyi hayal ettiğimiz ürünleri burada görebiliyoruz. Eğitmenlerimiz, tamamen insan odaklı ve çok özverili çalışıyorlar ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar aktarıyorlar. Eğitimlerden çok fayda gördük ve bu eğitimin sonuçlarını öğrencilerimize de aktaracağız. Türkiye'nin teknik tekstil konusunda daha iyi yerlere gelmesi için buranın çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bu tür eğitimler devam eder ve yeni teknolojilerle ilgili altyapımız geliştirilerek büyütülür" dedi.

Isparta Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli Tekstil Teknolojisi Öğretmeni Saniye Çeliker Düz de benzersiz ve çok güzel bulduğu ücretsiz eğitimler için Denizli Ticaret Odası'na teşekkür etti; "Bu projeyle yıllardır sadece hayali olarak dinlediğimiz bildiğimiz şeyleri ya da sadece teorikte gördüğümüz bilgileri pratikte de kullanarak öğrenme fırsatımız oldu. 25 yıldır tekstil teknolojilerinin içindeyiz ama gerçekten ilk defa uygulamalı eğitim alma fırsatımız oldu. Proje ve eğitimleriyle bizleri destekleyen Denizli Ticaret Odası'na çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok verimli ve çok keyifli bir eğitim oldu. Her şey için teşekkürler" diye konuştu.

"Ülkemizin yarınlarına yatırım yapıyoruz"

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da ekibiyle öğretmenleri kutladı; güzel temennileri ile değerlendirmeleri için teşekkür etti. Başkan Erdoğan, "Geleceğimiz bildiğimiz gençlerimizi emanet ettiğimiz mesleki eğitim öğretmenlerimiz için ne yapsak az kalır. Onların dolayısıyla öğrencilerimizin son teknoloji ile donatılması anlamında her türlü desteği sağlıyoruz; geleceğimize yatırım yapıyoruz. Onların nitelikli ve iyi olması, biliyoruz ki ülkemizin yarınlarının da çok iyi olması demektir" dedi. - DENİZLİ