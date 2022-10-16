Denizli haber | Denizli narının büyük bölümü ihraç ediliyor - Son Dakika
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Denizli haber | Denizli narının büyük bölümü ihraç ediliyor

16.10.2022 11:00

Denizli haberlerine göre Denizli'de, çiftçilerin yaklaşık 28 bin dekar alanda yetiştirdiği nar, başta Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya olmak üzere çok sayıda ülkeye satılıyor.

Denizli'de, çiftçilerin yaklaşık 28 bin dekar alanda yetiştirdiği nar, başta Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya olmak üzere çok sayıda ülkeye satılıyor.

Nar üretiminde Ege'de ikinci, Türkiye'de 4. sırada yer alan kentte hasat 10 gün önce başladı. Geçen yıl 45 bin ton olarak gerçekleşen nar rekoltesinin, bu yıl olumlu iklim koşulları dolayısıyla bu rakamın üzerine çıkması bekleniyor.

Başta Pamukkale olmak üzere Honaz, Buldan, Sarayköy, Güney ve Kale ilçelerinde yaklaşık 28 bin dekar alanda genellikle Hicaz cinsi nar yetiştiriliyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giden işçiler, akşam saatlerine kadar nar hasadına katılıyor. İşçilerin özenle seçip paketlediği narın büyük kısmı yurt dışına gönderiliyor.

60 bin ton civarında ürün bekleniyor

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine, nar hasadının hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Bölgede yetiştirilen Hicaz narının tat, renk ve aroma bakımından rağbet gördüğünü anlatan Gemici, iyi tarım tekniğiyle yetiştirilen meyvenin yüzde 80'inin üzerindeki bölümünün ihraç edildiğini belirtti.

???????Büyük oranda Avrupa Birliği ülkeleri ile Rusya'dan talep aldıklarını belirten Gemici, şunları söyledi:

" Kanada'ya kadar bu narın gittiğini biliyoruz. Çiftçilerimiz Hicaz narından beklentilerinin karşılığını aldı. Nar, bahçede kilogramı 7-8 liradan satılıyor. Bu sene nar ağaçların meyve tutumu iyi. Fiyatlar da geçen seneyle kıyasladığımızda üreticimizi memnun edecek şekilde. Bu yıl rekoltenin 60 bin ton civarında gerçekleşmesini bekliyoruz."???????

Üretici Latif Tekin ise tamamen nara dayalı bir üretim yaptıklarını dile getirerek, "Sıfır kalıntıyla AB standartlarında Rusya pazarına nar üreticisi olarak nar yetiştiriyoruz. 10 gündür hasat yapıyoruz. Aşağı yukarı bir 15 gün daha devam edecek çünkü birinci, ikinci ve üçüncü kesimler var. Çok değerli bir ürün, bahçemdeki narın tamamı dalında satıldı. Bu sene güzel bir verim var, fiyat da iyi memnunuz." diye konuştu.

Kısa süre önce 200 dönüm alana daha nar bahçesi yaptığını belirten Tekin, meyveye yatırım yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Denizli, Rusya, Nar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli haber | Denizli narının büyük bölümü ihraç ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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