Denizli Sanayisi İçin Destek Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Sanayisi İçin Destek Çağrısı

Denizli Sanayisi İçin Destek Çağrısı
25.05.2025 12:02
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DSO Başkanı Kasapoğlu, sanayinin sorunlarını dile getirerek destek talep etti.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, TOBB Türkiye Ekonomi Şürası'nda, Denizli sanayisinin sesi oldu. Başkan Kasapoğlu, reel sektörün güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini kürsüden dile getirdi. Sanayicinin beklentilerini ve acil ihtiyaçlarını net bir şekilde ortaya koyan Kasapoğlu, "Sanayici direniyor, destek şart" mesajını verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) organize ettiği TOBB Türkiye Ekonomi Şürası, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, bakan yardımcıları ve Oda/Borsa Başkanlarının katılımıyla, Ankara'da TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada dünyada ticaret savaşları ve korumacılığın yayıldığını, küresel büyüme ve ticaretin yavaşladığını belirterek, hep birlikte ekonomiyi daha sağlam temel üzerinde, istikrarla büyütmeye devam edeceklerini dile getirdi. Oda/Borsa ve Sektör Meclisleri Başkanlarının bu vizyonla hareket ettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, Başkanların 81 ilde reel sektörde ve piyasada yaşanan başlıca sorunları topladıklarını ve çözüm önerilerini hazırladıklarını söyledi. Toplantıda söz alan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ise, reel sektörün güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini yüksek sesle dile getirdi.

"Düşük kur ve maliyet enflasyonu sanayinin önündeki en büyük engeldir"

Başkan Kasapoğlu konuşmasında, özellikle rekabetçiliği olumsuz etkileyen düşük kur seviyesi ve yüksek maliyet enflasyonunun sanayi üzerindeki baskılarını vurguladı. "Düşük kur ve maliyet enflasyonu sanayinin önündeki en büyük engeldir. Bu tablo, ihracatta geçici bir başarı hissi verse de sanayici gerçekte fedakarlıkla ayakta durmaktadır" ifadeleriyle, mevcut durumun sürdürülemez olduğuna dikkat çekti. Enerji, hammadde ve işçilik maliyetlerindeki artışın, sanayicinin kar marjlarını erittiğini ve uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durumun özellikle ihracat odaklı Denizli sanayisi için önemini vurguladı.

Sanayi istihdamında kan kaybı ve nitelikli iş gücü ihtiyacı vurgusu

Başkan Kasapoğlu, imalat sanayisindeki istihdam kaybına da dikkat çekerek, "Son iki yılda imalat sanayisinde 200 bin kişi işini kaybetti" dedi. Hizmet sektöründeki büyüme karşısında sanayi istihdamının gerilediğini kaydeden Kasapoğlu, "Nitelikli üretim gücümüzü ancak insan kaynağıyla ayakta tutabiliriz. Bu alanda etkin ve hedefli teşvik modellerine ihtiyaç var" diyerek önerilerini bakanlara sundu. Özellikle genç ve nitelikli iş gücünün sanayiye kazandırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve mevcut istihdamın korunmasına yönelik teşviklerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Sanayiciye öngörülebilir ve uygun maliyetli kaynak sağlanmalı"

Finansmana erişim, Başkan Kasapoğlu'nun gündemindeki bir diğer önemli başlık oldu. Mevcut kredi büyüme sınırlarının sanayicinin yatırım ve üretim kapasitesini olumsuz etkilediğini ifade eden Kasapoğlu, "Üretim ve yatırım için kullanılan sanayi kredilerinin, genel kredi büyüme sınırlarından ayrı tutulması gerekiyor. Sanayiciye daha öngörülebilir ve uygun maliyetli kaynak sağlanmalıdır." diye konuştu. Sanayi kredilerinin, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan genel sıkılaştırma politikalarından ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, bunun büyüme ve üretim için önemli olduğunun altını çizdi.

Başkan Kasapoğlu bölgesel kalkınma için Çivril OSB'nin önemini vurguladı

Bölgesel kalkınma başlığı altında ise Denizli'nin yeni üretim üssü olması beklenen Çivril Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kuruluş sürecine değindi. Çivril OSB'nin Denizli ve bölge ekonomisi için stratejik bir yatırım alanı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Çivril OSB'nin hızla üretime geçebilmesi için bakanlıklarımızın desteği çok kıymetlidir. Bu bölge, yalnızca Denizli için değil, bölge ekonomisi için stratejik bir yatırım alanıdır." ifadelerini kullandı. Altyapı yatırımlarının hızlandırılması, bürokratik süreçlerdeki destek ve yatırımcı teşviklerinin sağlanması konusunda bakanlıkların önemini bir kez daha dile getirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Ekonomi, denizli, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Sanayisi İçin Destek Çağrısı - Son Dakika

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