Denizli Ticaret Odası'ndan Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Ticaret Odası'ndan Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri

Denizli Ticaret Odası\'ndan Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri

Denizli Ticaret Odası (DTO), 'İş Zekası ile Veri Analizi (Power Bl) ve İş Liderleri İçin Üretken Yapay Zeka' konulu eğitim seminerlerini gerçekleştirdi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, bu tür eğitimlerin iş dünyası için önemli olduğunu vurgulayarak, seminerlerin yıl boyunca devam edeceğini açıkladı. DTO, Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri kapsamında pek çok farklı konu ile ilgili eğitimler düzenlemeyi planlıyor.

05.09.2024 16:36
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Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri serisi kapsamında "İş Zekası ile Veri Analizi (Power Bl) ve İş Liderleri İçin Üretken Yapay Zeka" eğitim seminerleri gerçekleştirildi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin iş dünyasındaki yenilikleri ve yeni teknolojileri takip edebilmeleri için bu tür eğitimlerin önemli olduğunu belirterek, benzer etkinlikler ile seminerleri yıl boyunca kesintisiz sürdüreceklerini ifade etti.

DTO, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Çalışma ve İş Kurumu Denizli İl Müdürlüğü ile DTO iştiraklerinden Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) iş birliğiyle Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İş Gücü İçin Teşvik Edilmesi Projesi'nin Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri serisi kapsamında düzenlenen "İş Zekası ile Veri Analizi (Power Bl) ve İş Liderleri İçin Üretken Yapay Zeka eğitim seminerleri tamamlandı.

"Eğitimlerimiz iş dünyamız için önemlidir"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayan eğitim ve seminerleri, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda hazırlayıp yoğun bir katılımla ve başarıyla sürdürdüklerini söyledi. Erdoğan, "Projemiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızın Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün program otoritesi olduğu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programıyla desteklenen Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri serisinde, Eğitmen Erdoğan Şenol ile İş Zekası ile Veri Analizi; Eğitmen Oltan Dere ile de İş Liderleri İçin Üretken Yapay Zeka Eğitim Seminerlerini gerçekleştirdik. Projemiz, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek Denizli iş gücü piyasasını insana yakışır çalışma yaşamına hazırlamayı hedeflemiştir ve Türkiye'de nitelikli iş gücünün istihdamına ve istihdam edilebilirlik düzeyine katkı sağlamayı amaçlamaktadır" diye konuştu.

Başkan Erdoğan ayrıca, seminerlerinin Denizli iş dünyası ve sektörleri için büyük bir değer taşıdığını da vurgulayarak DTO'nun hem üyelerine hem de vatandaşa sürekli olarak sektörel eğitim ve gelişim fırsatları sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Denizli OSB'deki DTTM'de uygulamalı eğitimler olacak

Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri serisinin devamında, DTO hizmet binasında 10 Eylül Salı günü Prof. Dr. İsmail Ovalı ile İş Dünyasında Yapay Zeka Araçları, 17 Eylül Salı günü Eğitmen Banu Bingöl Akın ile Geleceğin Mesleklerinde İş Gücünü Yönetmek, 24 Eylül Salı günü de Prof. Dr. Serdar İplikçi ile İş Dünyasında Yapay Zeka Uygulamaları Seminerleri gerçekleştirilecek. DTO, Denizli Teknik Tekstil Merkezi'nde de (DTTM) 3 hafta boyunca her gün tamamlayıcı uygulamalı eğitimler de olacak.

Kadın ve genç girişimciler için de eğitimler olacak

Bu arada, DTO tarafından, girişimcileri geleceğe hazırlamak amacıyla da bazı çalışmalar yürütülüyor. 11 Eylül Çarşamba günü, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine, Eğitmen Raşit Şeran tarafından Dijital Pazarlama: E-Ticaret ve E- İhracat; 17 Eylül Salı günü de TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu üyelerine Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İsmail Ovalı tarafından "Geleceğin İş Fikirleri ve Meslekleri" seminerleri verilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Ticaret Odası'ndan Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri - Son Dakika

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