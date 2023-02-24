Depremde hasar görmeyen dairelerin fiyatı yüzde 50 arttı - Son Dakika
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Depremde hasar görmeyen dairelerin fiyatı yüzde 50 arttı

24.02.2023 09:48

Depremde hasar görmeyen dairelerin fiyatı yüzde 50 arttı Emlakçı Ahmet Muhammet Deran, depremde hasar görmeyen apartman dairelerinin fiyatının yüzde 50, müstakil evlerin ise yüzde 100 arttığını söyledi Emlakçı Ahmet Muhammet Deran, depremde hasar görmeyen apartman dairelerinin fiyatının yüzde...

Depremde hasar görmeyen dairelerin fiyatı yüzde 50 arttı

Emlakçı Ahmet Muhammet Deran, depremde hasar görmeyen apartman dairelerinin fiyatının yüzde 50, müstakil evlerin ise yüzde 100 arttığını söyledi

ADANA - Emlakçı Ahmet Muhammet Deran, depremde hasar görmeyen apartman dairelerinin fiyatının yüzde 50, müstakil evlerin ise yüzde 100 arttığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adana'da 11 apartman yıkılırken, 148 apartmanda ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verildi. Yaşanan depremin ardından ev fiyatlarında da artış meydana geldi. Emlakçı Ahmet Muhammet Deran, "Şuan müstakil evlere yoğun bir ilgi var. Depremden sonra ağır veya orta hasarlı binalardan çekinen vatandaşlar şuan müstakil arayışına geçti. Deprem öncesinde 5 bin lira kira değeri olan evler şimdi 7500 - 10 bin lira arasında değişiyor. Müstakil evlerde satılık olarak yüzde yüzün üzerinde bir zam söz konusu" dedi.

Apartmanlarda ise hasar durumuna göre fiyatların değiştiğine dikkat çeken Deran, şunları kaydetti:

"Hiç hasar almamış bir apartman dairesi yüzde 25 ile 50 arasında zamlandı. Ancak ağır hasar almış daire fiyatları da baya düştü. Örnek olarak, depremden önce 2 milyon liraya satılan bir yer hasarlı hale geldikten sonra 1 milyon 250 bin lira gibi fiyatlardan satıldı. Hasarsız olan yerlerde ise tam tersi, 2 milyon olan yer şuan 2 milyon 400 bin lira gibi fiyatlardan satılıyor."

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Depremde hasar görmeyen dairelerin fiyatı yüzde 50 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremde hasar görmeyen dairelerin fiyatı yüzde 50 arttı - Son Dakika
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