Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin ihracatı deprem öncesi seviyeyi aştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin toplam ihracatı, ocak ayında 1,5 milyar dolarla deprem öncesi seviyeyi aştı.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolara çıktı. Bu tutar, en yüksek ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.
Ocak ayında depremden etkilenen 11 ilin toplam ihracatında da toparlanma görüldü. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın ocak ayında yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artışla 1 milyar 511 milyon 809 bin dolara yükseldi.
Bu illerden, geçen yılın ocak ayında 1 milyar 478 milyon 649 bin dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece depremden etkilenen 11 ilde ihracat, ocak ayı için deprem öncesindeki seviyeyi geçmiş oldu.
Depremzede 11 ilden 4'ü ihracatını artırırken, 7'sinin ihracatında ise düşüş görüldü. Ocakta en fazla ihracat yapan il ise 814 milyon 308 bin dolar ile Gaziantep oldu. Bu ili 236 milyon 734 bin dolar ile Adana, 224 milyon 324 bin dolar ile Hatay, 103 milyon 105 bin dolar ile Kahramanmaraş izledi.
Ocak ayında yaptığı ihracatı yıllık bazda en fazla artıran il ise yüzde 67,5 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili yüzde 18,5 ile Kilis, yüzde 16,6 ile Hatay takip etti. Bu dönemde ihracatı en fazla gerileyen iller ise yüzde 49,4 ile Osmaniye, yüzde 31 ile Elazığ, yüzde 17,5 ile Adıyaman oldu.
2023'te toplam ihracat yüzde 11 azaldı
Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 11 ilin 2023'te yaptığı ihracata bakıldığında ise toplam ihracatın azaldığı görüldü.
Bu illerden 2022 yılında toplamda 20 milyar 509 milyon 931 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.
Depremin sebep olduğu olumsuzlukların etkisiyle geçen 2023'te ise söz konusu ihracat rakamı 18 milyar 196 milyon 163 bin dolara geriledi. Böylece depremden etkilenen 11 ilin ihracatı 2023'te yıllık bazda yüzde 11,3 azalmış oldu.
Depremden etkilenen illerde 2023 ve 2024 yıllarının ocak aylarında yapılan ihracat (bin dolar) rakamları şöyle:
|İller/Yıllar
|2023
|2024
|Değişim
|GAZİANTEP
|791.775
|814.308
|2,85
|ADANA
|238.053
|236.734
|-0,55
|HATAY
|192.375
|224.324
|16,61
|K.MARAŞ
|112.767
|103.105
|-8,57
|MALATYA
|35.456
|35.321
|-0,38
|ŞANLIURFA
|18.075
|30.272
|67,49
|ELAZIĞ
|33.903
|23.390
|-31,01
|DİYARBAKIR
|20.419
|18.226
|-10,74
|ADIYAMAN
|11.520
|9.502
|-17,52
|OSMANİYE
|17.931
|9.075
|-49,39
|KİLİS
|6.375
|7.552
|18,47
|Toplam
|1.478.649
|1.511.809
|2,24
Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Maltepe'de bulunan tarihi kıraathane, Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü sahnelerinden birinin çekildiği mekan olarak biliniyordu. Sabah saatlerinde çıkan yangın sonucunda kıraathane alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, kıraathanenin yanındaki restorana da sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı. Tarihi yapı kullanılamaz hale gelirken, çatı kısmı çöktü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Gösterisini yurt dışında da sergileyecek olan Cem Yılmaz, dünyaca ünlü komedyen Ricky Gervais'in daha önce gösteri yaptığı salonda sahneye çıkacak. Gervais'in gösteri bileti 60 euroya satılırken Yılmaz'ın da aynı kategorideki bileti 125 euroya satışa sunuldu.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray maçında Fernando Muslera'nın sergilediği performans takdir kazandı. Muslera, 90 dakikada 5 kurtarış yaparak yüzde 100 kurtarış yüzdesiyle koruduğu kaleye adeta duvar oldu. Maç sonunda Muslera, kritik üç puanı aldıklarını ve şampiyonluk için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de ABD üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak dün Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü destekli hedefleri vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, hedeflerin vurulmasıyla ilgili 'Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek' dedi.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir dilencinin sadece cuma namazı süresince 873 lira toplaması, görenleri şaşırttı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın ölümüne ilişkin tutuklanan komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Yıldız'ın 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Son Dakika › Ekonomi › Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin ihracatı deprem öncesi seviyeyi aştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?