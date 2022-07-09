DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: İki tane önemli adımı atsın - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: İki tane önemli adımı atsın

09.07.2022 21:13

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, ekonomiyle ilgili konuşarak Erdoğan'a çağrıda bulundu. "Benden ders almıyorsan şu olanlardan bari ders al" diyen Babacan, "İki tane önemli adımı atsın, Türkiye'nin iflas riski hemen azalır. Kriz çözülmez ama iflas riski azalır. Bir Merkez Bankası'nın başına sapasağlam, dürüst, ehil bir kadroyu ata. İki Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) başına dürüst, ehil bir kadroyu ata. Ama ondan sonra elini, ayağını çek. Talimat vermeyi de bırak" ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kurban Bayramı vesilesiyle partisinin Ankara İl Teşkilatı'yla bayramlaştı.

Burada bir konuşma yapan Babacan, Erdoğan'a çağrıda bulunarak şunları söyledi:

Sayın Erdoğan'a tekrar çağrı yapıyorum. Bari şu bayram günü otursun, biraz tezekkür etsin. Nerede hata yaptığını biraz düşünsün. Seçimden sonra biz alacağız, hepsini düzelteceğiz, Türkiye'yi ayağa kaldıracağız ama seçime daha vakit var. Eğer seçime kadar ülke iflas ederse, temerrüde düşerse bizim işimiz zorlaşacak. Ülkeyi bugün bu halde teslim alsak 6 ayda krizi çözeriz.

"BENDEN DERS ALMIYORSAN MEMLEKETİN DÜŞTÜĞÜ HALDEN DERS AL"

Bayram günü bu söylediklerimi dikkate al. O, 'Kalkmış bana ders vermeye çalışıyor' diyor. Ama derse ihtiyacı var. Benden ders almıyorsan şu olanlardan bari ders al, memleketin düştüğü halden ders al. İki tane önemli adımı atsın, Türkiye'nin iflas riski hemen azalır. Kriz çözülmez ama iflas riski azalır. Bir Merkez Bankası'nın başına sapasağlam, dürüst, ehil bir kadroyu ata. İki Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) başına dürüst, ehil bir kadroyu ata. Ama ondan sonra elini, ayağını çek. Talimat vermeyi de bırak.

"ÜLKEDE ENFLASYON YÜZDE 200'LERE VARMIŞ DURUMDA"

TÜİK ilk 6 ay için enflasyon rakamını açıkladı. Utanmadan yüzde 78 küsur diye küsurat da vererek sanki kuyumca terazisinde enflasyon ölçüyormuş numarası yaparak enflasyon açıklıyor. Çarşıya pazara giden, evine alışveriş yapan her vatandaşımız görüyor ki bu ülkede enflasyon yüzde 200'lere varmış durumda. Enflasyonu gerçeğinden çok düşük açıklıyorlar. Arkasından o düşük, uydurma enflasyon oranında emekliye ve memura zam yapıyorlar. 84 milyonun gözünün içine baka baka enflasyon konusunda yalan söylüyorlar."

"SAYILI GÜNLERİNDE NASIL DAHA FAZLA MENFAAT SAĞLARIZ DERDİNDELER"

İktidarın Türkiye'nin herhangi bir sorununu çözme imkanı ve ihtimali yok. Artık geriye kalan sayılı günlerinde, iktidarda durdukları sürece nasıl daha fazla nemalanırız, nasıl daha fazla menfaat sağlarız derdine düşmüş durumdalar.

TAKILMIŞ PLAK GİBİ DÖRT YILDIR AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR:

Tekrar ettikleri üç beş tane konu var. Sayın Erdoğan' Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz' diyor. Takılmış plak gibi dört yıldır aynı şeyi söylüyor. Bırak tek haneyi, bırak iki haneyi üç haneye çıktı. Faizler aldı başını gitti. Gerçekten yazık oluyor.

DAHA SUUDİ ARABİSTAN'DAN 5 KURUŞ ÇIKMADI

Ülkenin 190 milyar dolarlık döviz rezervini tükettiler. Merkez Bankası'nı arka kapısından cayır cayır yaktılar. Ülke dövize muhtaç olunca da swap dilenmeye başladılar. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan… Daha Suudi Arabistan'dan 5 kuruş çıkmadı. Görürüz, ne kadar gelir. Havuzun dibi delik. Ne kadar döviz bulsalar o deliklerden akıp gidecek.

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: İki tane önemli adımı atsın - Son Dakika

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