Dicle Elektrik\'ten 120 Milyar TL Yatırım Hedefi

Dicle Elektrik, 2013'ten bu yana Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yaptığı 60 milyar TL'yi aşkın altyapı, teknoloji ve Ar-Ge yatırımını, 2029'a kadar 120 milyar TL'ye ulaştırmayı hedefliyor. Şirket, yatırımlarının yanı sıra Yeteri Kadar kampanyası kapsamında eğitimden ekolojiye, spordan teknolojiye uzanan sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 6 ilinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, altyapı ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra bölgenin kültürel ve sosyal gelişimine de katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda başta DicleFest olmak üzere birçok etkinliği hizmet bölgesindeki vatandaşla buluşturan şirket, spora ve sporcuya sunduğu destekle de öne çıkıyor. Bugüne kadar toplam 60 milyar TL'yi aşan altyapı, dijitalleşme, teknoloji ve Ar-Ge yatırımı yapan Dicle Elektrik, önümüzdeki beş yıl içinde bu rakamı 120 milyar TL'ye taşımayı hedefliyor.

Yatırımların Ar-Ge'ye dönük vizyonuyla şekillendiren şirket, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onaylı Türkiye'nin elektrik dağıtım sektöründeki ilk Ar-Ge Merkezi'nde bugüne dek 79 proje hayata geçirdi. Bu projelerden 25'in üzerinde akademik yayın ve çok sayıda tescilli buluş elde edildi. Ar-Ge Merkezi ayrıca 15'ten fazla üniversite ve 50'nin üzerinde firma ile iş birliği yaparak sektöre yenilikçi çözümler kazandırmaya devam ediyor. Şirket, dijital dönüşüm ve Ar-Ge odaklı vizyonunun bir sonucu olarak EPDK'nın Dijital Olgunluk Modeli araştırmasında Türkiye'nin en yüksek puan alan elektrik dağıtım şirketi seçildi.

DicleFest on binlerce vatandaşı ağırladı

Dicle Elektrik'in teknoloji vizyonunun simge etkinliği DicleFest, Diyarbakır'dan Batman'a uzanan rotasıyla on binlerce ziyaretçiyi bilim, teknoloji ve eğlence ekseninde buluşturdu. Planetaryum gösterilerinden enerji deney atölyelerine, ücretsiz konserlerden çocuk oyun alanlarına kadar zengin içeriğe sahip festival, Güneydoğu'nun en kapsamlı teknoloji buluşmalarından biri oldu. DicleFest'e yönelik birçok olumlu geri dönüş aldıklarını kaydeden Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Teknoloji buluşmalarımızı hizmet bölgemizdeki diğer şehirlerimizle de buluşturmaya devam edeceğiz. Her yeni buluşmada daha fazla gencimize enerjinin geleceğine dokunma fırsatı sunacağız" dedi.

80 bin öğrenciye sürdürülebilirlik eğitimi verilecek

Dicle Elektrik'in "Yeteri Kadar En Doğru Karar" çatısı altında başlattığı "Bir Destek Bin Bereket Doğa Dostu Etkinlik Kiti" projesi ise geleceğin çevre dostu kuşaklarını yetiştirmeyi amaçlıyor. Diyarbakır'da 120 öğretmenin katılımıyla başlayan programda, enerji-su tasarrufundan gıda israfının önlenmesine kadar birçok başlıkta eğitimler verildi. Eğitimini tamamlayan öğretmenlerin, ilk etapta 8-11 yaş grubundaki 4 bin öğrenciye bu bilgileri kitler aracılığıyla aktarması amaçlanıyor.

2028 yılı sonuna kadar 15 farklı ilde 80 bin ilköğretim ve ortaokul öğrencisine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yaşar Arvas, "İsrafla mücadele ve enerji tasarrufu konusunda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bilhassa kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgemizde, çocuklarımızın doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşıyor. Bir Destek Bin Bereket Doğa Dostu Etkinlik Kiti ile enerji ve su kaynaklarını doğru kullanmayı, atıkları azaltmayı ve sürdürülebilir düşünmeyi öğrenmelerini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dicle'nin rüyası yüzlerce öğrenci ile buluşuyor

Dicle Elektrik ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasına imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 2025 yılı içinde çocuklara ve öğretmenlere yönelik projeler hayata geçirilecek. Bunlar arasında; Dicle Elektrik'in gönüllü çalışanlarının sahneye koyduğu Dicle'nin Rüyası isimli çocuk tiyatrosunun 900 öğrenci ile buluşması, 100 öğretmene "Orman Okulu Eğitimi" verilmesi, ilkokul ve ortaokullarda tasarruf konulu resim yarışmalarının düzenlenmesi gibi çalışmalar yer alıyor.

"Hizmet bölgemizin biyolojik çeşitliliğini koruyoruz"

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Sürdürülebilirlik yaklaşımımız, enerji tasarrufunun yanı sıra bölgenin biyolojik çeşitliliğini gözetme sorumluluğunu da içeriyor. Bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olan Kelaynak kuşlarının korunmasına da katkı sağladık. Diyarbakır-Batman hattındaki Dicle Vadisi'nde konaklayan leylekler için de bir yuva projesi hazırladık. Bu projemiz hayata geçtiğinde, her yıl göç nedeniyle Dicle Vadisi'nde konaklayan binlerce göçmen kuşun daha güvenli yuvaları olacak" dedi.

Sur'dan Silopi'ye sosyal sorumluluk zinciri

Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda Tarım Atölyesi ve Uygulama Serası projelerinin de Dicle Elektrik'in sosyal sorumluluk vizyonu kapsamında hayata geçirildiğini ifade eden Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Şırnak Silopi'de bilgisayar, çalışma ve sosyal alanlar içeren Z Kütüphane'yi ve Diyarbakır'da Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu içinde Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Köşesi'ni kurduk. Üniversite-sanayii iş birlikleri kapsamında ise Dicle Üniversitesi'ne iki adet laboratuvar kazandırdık" diye konuştu.

Arvas, Efeler Ligi'nde mücadele eden Cizre Belediye Spor Kulübü'nün sponsorluğunu 2023'ten bu yana üstlendiklerini de ekledi. - DİYARBAKIR