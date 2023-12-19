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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz - Son Dakika
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gelirde adalet ve vergide adalet talepleriyle bir araya gelen DİSK üyelerine hitap etti. Çerkezoğlu, insanca yaşanacak bir asgari ücret ve adil bir vergi sistemi için mücadele ettiklerini vurguladı.

19.12.2023 - 16:03,  Güncelleme: 17:03
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Ata Park'ta bir araya gelen DİSK üyeleri, "Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz" sloganları ile Halit Paşa Kavşağı'na kadar yürüdü. Çerkezoğlu, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, vergi adaletsizliğine ve asgari ücret zammıyla ilgili konuştu. Asgari ücretin enflasyon tek haneye inene kadar yılda 4 kez güncellenmesi gerektiğini belirten Çerkezoğlu, "İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz" dedi.

DİSK'ten asgari ücret zammı mesajı: İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz

DİSK'TEN VERGİ SİSTEMİNE TEPKİ

DİSK olarak günlerdir gelir ve vergide adalet, insanca yaşayacak ücret için iş yerlerinden başlayarak meydanlara kadar uzanan bir mücadele yürüttüklerini söyledi. Herkesin gücüne göre vergi vereceği bir sitem olması gerektiğini savunan Çerkezoğlu, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için uğraştıklarını dile getirdi.

Çerkezoğlu, DİSK'in hazırladığı 5 maddelik adaletli vergi sistemi için kanun teklifini ana muhalefet partisinin TBMM gündemine taşıdığını, süreci takip ettiklerini aktardı.

DİSK'ten asgari ücret zammı mesajı: İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz

"ASGARİ ÜCRET YILDA 4 KEZ GÜNCELLENMELİ"

Türkiye'de işçilerin yarısından fazlasının, özel sektördekilerin ise yüzde 70'inin asgari ücretle çalıştığını ifade eden Çerkezoğlu, DİSK olarak yıllardır insanca yaşanacak bir asgari ücret için mücadele ettiklerinin altını çizdi. Çerkezoğlu, DİSK olarak bu yıl asgari ücrete ilişkin rakam söylemeyeceklerini de belirterek, "Asgari ücrette biz rakamların peşinde koşmak istemiyoruz, insanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz. Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar, asgari ücretin yılda dört defa tekrarlanması gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının da en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
Kaynak: AA
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