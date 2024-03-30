Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol arama sahasındaki boru hattından sızan ham petrol, Kamışlı Çayı'na karışırken, şirket yetkilileri tarafından onarım ve temizleme çalışmalarına başlandı.Petrolün Dicle Nehri'ne ve çevreye yayılmaması için set oluşturuldu.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı kırsal İncekavak Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) petrol arama faaliyeti yaptığı sahada, petrol boru hattında dün akşam saatlerinde sızıntı meydana geldi.
Sızan petrol, Silvan ilçesinden de geçen Kamışlı Çayı'na karıştı. Şirket yetkililerince sahada onarım ve temizleme çalışmaları başlatıldı. Petrolün Dicle Nehri'ne ve çevreye yayılmaması için set oluşturuldu. Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Diyarbakır'da petrol boru hattındaki sızıntı Kamışlı Çayı'na karıştı - Son Dakika
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait petrol boru hattı patladı. Patlama sonucu meydana gelen sızıntı nedeniyle ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı. TPAO ekipleri olay yerine gelerek onarım ve temizleme çalışmalarına başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kastamonu'da Şubat ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 10 milyon 355 bin dolar olarak gerçekleşti. Kastamonu'nun Şubat ayındaki ithalatı ise yüzde 55,0 azalarak 3 milyon 105 bin dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 333,5 olarak kaydedildi.
Çankırı'da Şubat ayında yapılan ihracat 36 milyon 282 bin dolar olarak açıklandı. Şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 arttı. Çankırı'nın 2024 yılı Şubat ayındaki ithalatı ise 13 milyon 474 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azaldı. Şubat ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 269,3 oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi ve emekli 55 bin 500 aileye bayram öncesi 45 milyon liralık nakdi destek verdi. Nakdi destek almaya hak kazanan kişiler, İzmir Şehir Kartı üzerinden anlaşmalı iş yerlerinde kullanabilecek.
2024 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Uşak'ın ithalat azaldı, ihracat ise arttı. Uşak'ın 2024 Şubat ayında ithalat yüzde 10,19 azalarak 16 bin 253 dolar, ihracat ise yüzde 1,68 artarak 27 bin 765 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Şubat ayında genel ticarete göre ihracat %13,6 artarken, ithalat %9,2 azaldı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, turizme yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ve sektör paydaşlarının destek olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, yatırım adası, OSB'ler ve turizm tanıtımı konularında yapılan çalışmalardan bahsetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)