Diyarbakır\'da petrol boru hattındaki sızıntı Kamışlı Çayı\'na karıştı

Kastamonu'da Şubat Ayında Yapılan İhracat 10 Milyon 355 Bin Dolar Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kastamonu'da Şubat ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 10 milyon 355 bin dolar olarak gerçekleşti. Kastamonu'nun Şubat ayındaki ithalatı ise yüzde 55,0 azalarak 3 milyon 105 bin dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 333,5 olarak kaydedildi.