Dolap, 2024'te 4 Milyar TL Kazandı

Ekonomi

İkinci el alışveriş platformu Dolap kullanıcıları 2024 yılında sadece ikinci el ürün satışı yaparak toplamda 4 milyar TL'nin üzerinde kazanç elde etti.

İkinci el alışveriş platformu Dolap, 2024 yılı sonuçlarını açıkladı. Dolap'ın 2024 yılı verilerine göre toplam 17 milyonun üzerinde ürün satılırken, bunların 12 milyonunu ikinci el ürünler oluşturdu. 2024 yılında Dolap kullanıcıları, sadece ikinci el ürün satışı yaparak toplamda 4 milyar TL'nin üzerinde kazanç elde etti. Dolap'ın 2024 yılı performansı, Türkiye'de ikinci el alışveriş platformlarına olan ilginin arttığını ve tüketicilerin bilinçli tüketim ile sürdürülebilirliğe daha fazla önem vermeye başladığını gösteriyor.

Dolap'ta pazarlığın gözdesi: Teklif yöntemi

Dolap'ta kullanıcılar beğeni, teklif, takip, yorum gibi özelliklerle alışveriş sürecinin bir parçası olabiliyor. Bu etkileşim araçları sayesinde, 2024 yılında toplam etkileşim 7 milyonu buldu. Ayrıca yapılan alışverişlerde önemli bir kısmı, alıcıların satıcıya fiyat teklifi sunabildiği "teklif" yöntemiyle gerçekleşti. Bu yöntem sayesinde alıcılar ürünler için istedikleri fiyatı teklif ederek pazarlık yapma imkanı bulurken, satıcılar da daha fazla satış yapma şansı yakaladı. Tekliflerle elde edilen toplam indirim tutarı 815 milyon TL'yi aştı.

Kadın Giyim ve Aksesuar kategorisi 8,3 milyon adet satışa ulaştı

Dolap'ta en popüler kategori, "Kadın Giyim ve Aksesuar" kategorisi oldu. 2024 yılındaki kategori bazlı performansa göre, Kadın Giyim ve Aksesuar kategorisi 8,3 milyonun üzerinde ürün satışı ile açık ara liderliğini korudu. Bu kategoride en çok tercih edilen ürün grupları arasında pantolon, gömlek, günlük elbise, bluz ve spor ayakkabı yer aldı. "Ev & Yaşam" kategorisi ikinci sırada yer alırken; onu "Erkek Giyim ve Aksesuar", "Çocuk & Bebek" ve "Elektronik" kategorileri takip etti.

Satış ve alışta üç büyük il dışında Bursa ve Antalya ilk 5'te yer aldı

Platformda 2024 yılında hem alış hem satışlarda İstanbul açık ara önde giderken, onu Ankara ve İzmir takip etti. Bursa ve Antalya ise alış ve satışlarda ilk 5 şehir arasında yer aldı. Yılın en yoğun satış dönemi Mart ayı olarak kaydedildi. Mart ayında en çok satılan ürün grubu "Pantolon" oldu. - İSTANBUL