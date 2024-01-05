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Domates serasında günlük 666 TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor - Son Dakika
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Domates serasında günlük 666 TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, tarımda yaşanan iş gücü sorununa değinerek, yevmiye fiyatlarının 666 TL olduğunu ancak işçi bulmakta zorlandıklarını belirtti. İşini yaptırmak isteyenlerin 750 TL dahi verdiğini söyleyen Alp, tarımda çocukların yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

05.01.2024 - 13:32,
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Domates serasında günlük 666 TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp:

" Yevmiye fiyatları 666 TL oldu, buna rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruz "

" İşini yaptırmak isteyenler 750 TL dahi verenler var "

ANTALYA - Antalya'da son 10 yılda 20 bin üye sayısının 40 bine çıktığını ifade eden Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, tarımda yaşanan iş gücü sorununa değinerek, "Kendi çocuklarımızı tarıma kazandırmamız gerekir. Bu olmadan nereye kadar gideriz? Yevmiye fiyatları 666 TL oldu. Buna rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruz, çalışmak istemiyorlar. İşini yaptırmak isteyenler 750 TL dahi verenler var" dedi.

Yazın turizmin başkenti olan Antalya, kışın da örtü altı üretimin başkentliğini üstleniyor. Almanya, Rusya, Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere 135 ülkeye yaş sebze meyve gönderen Antalya'da kentin ihracat potansiyelinde tarım lokomotif sektör olarak görev üstleniyor. Örtü altı tarımda lider Antalya yaş sebze ve meyvede tüketiminde sadece Türkiye'nin değil, yurt dışı ihtiyacını da karşılıyor. Örtü altı yetiştiriciliğinde domates, fasulye, biber, mantar, patlıcan, salatalık gibi ürünlerin yüzde 50'sinden fazlası Antalya'da üretiliyor. Tarımda son yıllarda yaşanılan sorunların başında işgücü geliyor. Verilen hibe destekleriyle sera kurulumu artarken, seralarda çalışacak işçi ise neredeyse bulunmuyor. Üretilen alanların kayıt altına alınması için çiftiler tarafından her yıl Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırılması gerekiyor.

"ÇKS kayıtlarımızın zamanında yapılması gerekir"

2 Ocak tarihinde biten ÇKS kayıtlarının uzatılması yönünde talepte bulunduklarını belirten Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, "Yüzde 60 çiftçimiz yaptırdı, geri kalan yaptıramadı. ÇKS kayıtlarının yapılması gerekir. Ne kadar arazimizin ekildiğini tespit etmek için miras hukuk yasasının işletilmesi gerekir. Bir vatandaşımız kardeşlerinin yerinde ekim yaparken kardeşleri imza atmayınca bunu kayıt altına alamıyor. ÇKS kayıtlarımızın zamanında yapılması gerekir, şuanda uzatıldığına dair bir karar yok. Uzatılması bizim için faydalı olacaktır. ÇKS kaydı olmayan çiftçilerimiz hibe desteklerinden faydalanamıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ekilmemiş tek karış toprak kalmayacak" sözlerine atıfta bulunan Alp, "Bu sözler çok doğru, bu arazilerin hepsinin işlenmesi lazım. Çiftçimize destek verilmesi de gerekir. Gübre ve girdi fiyatları çok yükseldi. Biz bu ülkeyi sırtlar götürürüz, pandemiyle bir kez daha tarımın önemi anlaşıldı. Çiftçilerimiz artık örtü altında çeşide döndü. Domatesin yanında çok daha farklı ürünler yetiştiriliyor. Devletimizin verdiği desteklerle sera yapımı arttı. Muza verilen desteklerle 35-40 bin dönüm muz serası oldu. Örtü altı son 10 yıl içerisinde yüzde 15 artmıştır" sözlerine yer verdi.

"Buna rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruz"

Tarımda yaşanan iş gücü sorununa da değinen Alp, "En büyük istihdam tarımda bulunuyor. Turizmin ve tarımın başkenti Antalya'dır. Tarımı yabancı uyruklu kişilerle devam ettiriyoruz. Kendi çocuklarımızı tarıma kazandırmamız gerekir. Bu olmadan nereye kadar gideriz? Yevmiye fiyatları 666 TL oldu. Buna rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruz, çalışmak istemiyorlar. İşini yaptırmak isteyenler 750 TL dahi verenler var" ifadelerine yer verdi.

Domates serasında günlük 666 TL\'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Kaynak: İHA
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Antalya, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Domates serasında günlük 666 TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor - Son Dakika


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