DSİ\'nin \'Küçük Su Damlası\' tiyatro oyunu gençlere su bilincini aşılamak için ülkeyi dolaşıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) su bilincini ve tasarrufunu genç nesillere anlatmak için "Küçük Su Damlası" tiyatro oyunu sergilenen tanıtım tırı ülkeyi dolaşıyor. 9 ilde sahnelenen oyun, 6 bin 500 öğrenciye ulaştırıldı.
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, DSİ, su tüketiminde daha bilinçli olunması için çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Bu kapsamda, genç nesillere su bilincini aşılamak için yola çıkan DSİ tanıtım tırı, il milli eğitim müdürlükleri ile koordinasyon sağlanarak belirlenen okullarda öğrencilerle buluşuyor.
Tırda suyun etkin kullanılmasının önemini vurgulayan "Küçük Su Damlası" adlı tiyatro oyunu sergileniyor. Oyun, bugüne kadar yaklaşık 6 bin 500 öğrenciye ulaştırıldı.
Eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle ara verilen söz konusu etkinliklere, mart ayı itibarıyla devam edilecek.
Öğrencilere suyun önemi ve doğru kullanımı konularında bilgiler verilen tiyatro oyunu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya, Kastamonu, Kocaeli, Eskişehir, Bursa ve Isparta'da 24 okulda sahnelendi.
Öte yandan Su Verimliliği Seferberliği kapsamında da çocuklara yönelik çalışmalar yürütülüyor. Su verimliliği internet sitesinde çocuklar için eğitim materyalleri ve dokümanlar bulunuyor. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ve eğitim sunumunun yanı sıra, hikaye ve etkinlik kitapları yer alıyor.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
2014 yılında yayınlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çeken Halis, kilo vererek cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu gösterdi.
İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.
İstanbul TEM Otoyolu'nda yaşanan saldırı olayının ardından Solo Holding patronu Hakan Cengiz ve şirketi hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya çıktı. Salih Karakoç, alacaklarını tahsil edemediğini ve maketten satılan dairelerin teslim edilmediğini iddia etti. Ayrıca, Cengiz'in mağdurlara tahsil edilemeyen Euro çekleri verdiği ve maketler üzerinden konut satışı yapıldığı iddiaları da gündeme geldi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı. Genç futbolcu için gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Şişli Belediye Başkanı ve halen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül belirlendi. CHP Ordu İl Teşkilatı, Sarıgül'ün adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti ve Özel de bu talebe olumlu yaklaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son Dakika › Ekonomi › DSİ'nin 'Küçük Su Damlası' tiyatro oyunu gençlere su bilincini aşılamak için ülkeyi dolaşıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?