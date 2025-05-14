DSO\'da Bozkurt OSB\'nin teknik detayları konuşuldu

Denizli Sanayi Odası (DSO) öncülüğünde kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam eden Bozkurt Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin tanıtımı, teknik detaylar hakkında bilgilendirme, görüş ve önerilerinin alınması adına düzenlenen bilgilendirme toplantısı, DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Denizli'nin Bozkurt İlçesi'ne kazandırılması planlanan Bozkurt Organize Sanayi Bölgesi'ndeki son durumun ele alındığı bilgilendirme toplantısına, Bozkurt Kaymakamı Enes Özkan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası Bozkurt OSB'den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çaputçu, sanayiciler ve davetliler katıldı. Toplantıda, Bozkurt OSB'nin bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar, teknik detaylar ve yatırım fırsatları ele alındı.

"Hedefimiz, istihdam, üretim ve ihracat potansiyelini artırmak"

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, yaptığı açılış konuşmasında Bozkurt OSB'nin bölge için taşıdığı önemi vurgulayarak, projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti. Kasapoğlu, "Bozkurt OSB, sadece bir sanayi bölgesi değil, aynı zamanda bölgemizin kalkınma hamlesinin de en önemli adımlarından biri olacaktır" dedi.

Kasapoğlu, Bozkurt OSB'nin coğrafi konumunun yatırımcılar için büyük avantajlar sunduğunu belirterek, "Bozkurt OSB, ilçe merkezine sadece 2 km uzaklıkta bulunuyor. Denizli- Ankara karayoluna 3 km, Çardak Özdemir Sabancı OSB'ye 5 km, Çardak Havaalanı'na 8 km, Denizli OSB'ye 35 km ve Denizli merkeze yaklaşık 55 km mesafededir. Bu stratejik konum hem lojistik açıdan hem de ulaşım kolaylığı açısından büyük önem taşımaktadır. Amacımız, bölgemizi sanayi ve ticaretin parlayan yıldızı haline getirmektir. Gelişen sanayi, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda sosyal kalkınmayı da beraberinde getirecektir. Yeni iş alanları oluşturmak, üretim kapasitesini arttırmak ve ihracat potansiyelini yükseltmek, bizim en büyük hedeflerimizden biridir. Bu süreçte, tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde olacak, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Bu büyük projede Denizli Sanayi Odası, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Valiliği olarak ortak hareket ediyor, güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu iş birliği, projemizin başarısı için hayati önem taşımaktadır. Bozkurt Organize Sanayi Bölgesi, şehrimizin sanayi geleceği için atılmış önemli bir adımdır. Siz değerli sanayicilerimizin ilgisi ve katılımıyla bu hayali gerçeğe dönüştüreceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Neden bozkurt organize sanayi bölgesi?"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, OSB kurulması planlanan bölgenin avantajlarını aktardı. Çelik, "Bozkurt Denizli'ye 50 kilometre mesafede konumlanıyor. Ankara- İstanbul karayolu üzerinde bulunması, siz değerli sanayicilerimiz için lojistiğin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Sadece havalimanına veya karayoluna yakın değiliz. İstanbul-Ankara- İzmir karayolunun tam ortasındayız ve otobanlarımızın kesişim noktasındayız. Dahası, hızlandırılmış tren hattımız da mevcut. ve biliyorsunuz ki, en yakın lojistik destek üsleri Kaklık'ta yer alıyor ve oraya da kuş uçuşu mesafedeyiz. Lojistiğe harcadığınız zamanı ve maliyeti çok iyi bildiğimiz için bu konunun özellikle altını çizmek istedim. Büyük bir alana sahibiz. İmarı çözülmüş, mülkiyeti netleşmiş ve 1/25.000'lik imar planında sanayi alanı olarak işaretlenmiş bir bölge. Düz bir ovadayız. Eğim neredeyse sıfıra yakın. Bu durumun hem zeminin sağlamlığı hem de eğimin olmaması nedeniyle inşaat maliyetlerini düşürecek önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Bozkurt'ta yapılan son zemin etütlerinde ZC sınıfı zemin çıkmıştır ki, bu da demir ve beton maliyetlerini önemli ölçüde düşüren bir avantajdır. Zorunlu yeşil alanlarımızı, itfaiye alanlarımızı da belirledik. Su depomuz zaten mevcut. Ana su yolu hatlarımız tamamlanmış durumda. ve en güzel şeylerden biri de doğal gaz hattının OSB'mizin önünden geçiyor olması. Bu da zannediyorum sanayicilerimizin özellikle altyapı konusunda aradığı pek çok şeyin hazır olduğu anlamına geliyor. İş gücünün sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Nüfusumuzun yüzde 52'si kadındır. Kadın istihdamı açısından da önemli bir potansiyele sahibiz" dedi.

Bozkurt OSB'nin stratejik avantajları

Gerçekleştirdiği sunumda bölgenin teknik detaylarını katılımcılarla paylaşan Denizli Sanayi Odası Bozkurt OSB'den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çaputçu ise, Bozkurt OSB'nin stratejik konumunun altını çizdi. Çaputçu, "İlçemizin parlak geleceğine ışık tutacak, istihdamımızı katlayacak ve ekonomimize katkı sunacak bu projenin tüm detaylarını sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yaklaşık 1.873.435 metrekare gibi geniş bir alana yayılan OSB'mizin arazi yapısı, sanayi yatırımları için ideal bir zemin sunmaktadır. Parselizasyon çalışmaları tamamlandığında, yaklaşık 1.200.000 metrekarelik bir sanayi alanı ortaya çıkacaktır. Burada özellikle altını çizmek istediğim bir husus var: Kurulması planlanan OSB alanımızın tamamı hazine arazisidir. Bu durum, yatırım süreçlerimizi önemli ölçüde hızlandıracak ve bürokratik engelleri ortadan kaldıracaktır. Mülkiyet sorunlarının olmaması sayesinde kamulaştırma gibi zaman kayıpları yaşanmayacak ve süreçler çok daha hızlı ilerleyecektir" dedi.

"Tüm süreçleri titizlikle yürüteceğiz"

Sürecin işleyişi hakkında bilgi veren Çaputçu, "İlk etapta 5.000 metrekareden başlayıp 10.000, 15.000 metrekare ve üzeri büyüklüklerde sanayi parselleri oluşturmayı planlıyoruz. Sizlerden alacağımız ön talepler doğrultusunda bu parselasyon çalışmalarına son şeklini vereceğiz. Denizli'nin Bozkurt İlçesi'nin teşvik bölgesi olması göz önünde bulundurulduğunda, Bozkurt OSB doğru bir yatırım ve gelişim hamlesi olarak öne çıkmaktadır. Başvuru ve yer seçimi, kuruluş çalışmaları, altyapı projelerinin hazırlanması ve inşası gibi tüm süreçleri titizlikle yürüteceğiz. Sizlerden alacağımız güçlü destekle, tüm bu aşamaları tamamlayıp temel atma aşamasına gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bozkurt OSB bölge ekonomisine güç katacak

Toplantının önemli bir bölümünde, sanayicilerin görüş ve önerileri dinlendi, soruları yanıtlandı. Bozkurt OSB'nin yatırımcılara sunacağı fırsatlar ve teşvikler hakkında detaylı bilgiler verildi. Bölgenin, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcılar için cazip bir merkez olacağı vurgulandı. Bölgenin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak, sanayicilere yatırım fırsatları sunacak önemli bir proje olan Bozkurt OSB'nin kurulmasıyla birlikte, bölgeye yeni iş imkanlarının kazandırılması, istihdam, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyelinin artması hedefleniyor. - DENİZLİ