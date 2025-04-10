DTO Başkanı Erdoğan; "Trump vergilerinin ülkemize ve sektörlerimize olumlu yansımasını umuyoruz"

İzmir'de düzenlenen Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'na Denizli'den 53 firma katıldı. Beraberindeki yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yanı sıra kent protokolü ile stantları gezen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, fuarın Denizli'ye, Denizli'nin de fuara önemli katkıları bulunduğuna dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle, sektöründe dünyanın en büyük üç organizasyonundan biri olan, ikili görüşmelerin yapılacağı, Türk doğal taş yatırımcılarının dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Marble İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın bu yıl 30.'su gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 150 ülkeden gelen katılımcılar ile ziyaretçiler, alım heyetleriyle buluşuyorlar. Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, iş insanı üyelerinden oluşan bir heyetle, sektörün önemli bir buluşma noktası olan Marble İzmir'e katıldı.

Yabancı ziyaretçilerin Denizli stantlarına olan yoğun ilgisi sayesinde bu yıl sektördeki ihracatın artacağını öngördüklerini belirten Başkan Erdoğan, oda olarak fuarlara ayrı bir önem gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, "Üyelerimizle, dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara yoğun bir katılım sağlıyoruz. Bugün de Denizli'mizden 53 firmamızın burada standı var. Denizli'miz, her sektörde olduğu gibi doğal taş ile mermer ve makinede de Türkiye'de öncüdür. Bugün burada farklı bir heyecan ve sinerjinin olduğunun altını da çizmek isterim. Şehrimizden firmalarımız, dünyanın dört bir tarafına adeta çıkarma yaparak stant açıyor ve ürünlerimizi tanıtıyorlar. Bu sayede ilgisini çekip de gelen müşterilerle görüşmelerin işe ve siparişe dönmesini bekliyoruz. Bu fuardaki etkinliğimizin de inşallah ihracata dönüşeceğini umuyoruz" diye konuştu.

"Sektörel fuarlara, önemli oranda bir katkımız var"

Denizli'nin doğal taş kaynakları anlamında avantajları olduğunu da söyleyen Başkan Erdoğan, şehrin doğal taş üretiminde Türkiye'de önde gelen illerden biri olduğunu vurguladı. Erdoğan, "İhracatımızda ciddi anlamda bir artış var. Bu fuarın ülkemize, şehrimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Fuarlar girişimcilerimiz ve sektörlerimiz için çok kıymetli ve önemli... Ürünlerini tanıtıyorlar, alıcılarla birebir temasa geçiyorlar. Eskiden bu tür fuarlarda özellikle de sektör bazlı gittiğimizde sadece 8-10 firma sahibini zor bulurduk; bugün ise İngiltere, Almanya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai ve Rusya gibi ülkelere 50'nin üzerinde iş insanından oluşan heyetlerle gidiyoruz. Yoğun bir talep oluyor. Denizli'nin böyle fuarlara da önemli bir katkısı var Hem üretimimiz ve ihracatımızla hem de her anlamda çok etkin bir şehiriz. Bugün de burada gördüğünüz gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekilimiz, oda başkanlarımız ve Ticaret Odamızın yönetim ve meclis üyelerinden oluşan iş insanları heyetiyle üreticimizin ve ihracatçımızın bizzat yanındayız. Ekip ruhuyla beraber, var gücümüzle destek olup katkı koymanın gayreti ve çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

"Fuarlara katılan girişimcilerimiz, kobi'lerimize rehberlik ediyorlar"

Denizlili girişimcilerin sınır tanımayan cesareti ile fuarda örnek gösterilen etkinliğinin, KOBİ'lere rehber olduğunu da kaydeden Başkan Erdoğan, Denizli'nin esnafı, sanatkarı, sanayicisi, ticaret erbabı ve ihracatçısıyla el birliğiyle üretip kazandığını, kazandırdığını ve hep beraber kalkındığını dile getirdi. Erdoğan, "Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı MARBLE İzmir'de stant açan firmalarımızın tamamını tek tek ziyaret ederek yetkililerinden ve iş insanı yatırımcı üyelerimizden, sektörleri ve fuarla ilgili görüşlerini aldık. İşleriyle ilgili de istişarede bulunduk. Denizli'mizin örnek girişimcilerinin stantları; ürün yelpazesi, modern ve şık tasarımlarıyla bu fuarda da büyük ilgi gördü. Sektördeki üyelerimiz, şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiler. Denizli Ticaret Odası olarak, onlarla gurur duyduk. Firmalarımızı, başarılı sunumlarından dolayı kutluyorum. Çalışmak, kazanmanın ilk ve en önemli adımıdır... İnsan gayret edince, emekler boşa çıkmaz! Üyelerimizin temaslarının her birinin, iş bağlantısı olarak ekonomimize dönmesini dilerim" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Trump vergileri değerlendirmesi

Dünyadaki gelişmelerin iş dünyasına ve sektörlere olan etkisini yakından takip ettiklerini ve üyelerini bu konuda fırsat buldukça bilgilendirdiklerini de ifade eden Başkan Erdoğan, kamuoyunun Trump vergileri olarak isimlendirdiği ABD'nin ek gümrük vergileriyle ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: "Pandemide kamuoyunun huzuruna çıktığımızda şunu ifade etmiştim ve pandeminin Türkiye'ye olumlu etkilerini göreceğiz demiştim. Şimdi de şunu ifade etmek isterim; bugün de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yapmış olduğu gümrük vergilerinden dolayı Türkiye'nin bu pazarda daha rekabetçi olabileceğini ve diğer ülkelere uygulanacak gümrük vergilerinin yüksekliğinden dolayı üretim kapasitesinin düşeceğini, ülkemizin ise bu anlamda kaliteli üretim yapma avantajını ve aynı zamanda hızlı tedarikle ihracat yapma avantajını sağlayacağını düşünüyorum. Bu türde bir gelişmenin hem lojistik anlamında hem de üretim ve ihracat anlamında bize düne göre daha olumlu bir katkı sağlayacağını buradan ifade etmek istiyorum. Daha şimdiden bile bazı büyük alıcıların Türkiye'deki üreticilerle ve imalatçılarla irtibata geçtiğini duyuyoruz; bu da bizim için son derece sevindirici ve umut verici. Bugün içinde bulunduğumuz söz konusu sektörümüze bakarsak mermer sektörü için Amerika ciddi bir pazar ve bu oranların açıklanmasından sonra da bunu artı olarak da değerlendirmek mümkün. ve tabii ki bu yeni gümrük vergileri, bu pazardaki alıcılar ile tedarikçilerin yönünü Türkiye'ye ve bölgemize çevirecektir; onun için artı kazanç sağlayacağını umut ediyorum ve bu çok uzun süreli bir beklenti de değildir. Sanırım en kısa sürede bunun meyvelerini alırız. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü ticaret şuna bakıyor; bir kalite, iki fiyat politikası Bu iki konuda rakiplerinizle rekabet edebiliyorsanız dünyanın neresinde olursanız olun alıcı sizi buluyor. Alıcı menfaati gereği, fiyat farkı ve kalite için size geliyor. Ben yine böyle olacağını düşünüyorum. Mermer ve doğal taş başta olmak üzere tüm sektörlere katkı sağlayacağını düşünüyorum. Biz şimdi tekstilde de baktığımızda bugün Amerika ihracatımızda ilk dördün içerisindeyiz. Sadece mermerde değil tekstil ve konfeksiyonda da bunun katkı sağlayacağını umuyorum. Tüm bunların yanında bu sektörlere bağlı yan sektörlerdeki birçok sanayi üretimini de olumlu etkileyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Resepsiyon iş dünyasının yerli ve yabancı temsilcilerini buluşturdu

Başkan Erdoğan, oldukça yoğun geçen ilk günün sonunda İzmir Alsancak'ta bulunan İtalyan Kültür Merkezi Casa İtalia'da Breton'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda, İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi de yer aldı. Etkinlik, Türk ve İtalyan mermer sektörlerinin temsilcilerini bir araya getirerek iş birliği ve bilgi alışverişi açısından önemli bir ortam sağladı.

Katılımın yoğun olduğu resepsiyonda, Türk ve İtalyan mermer sektörü temsilcileri arasındaki iş birliği potansiyeli değerlendirildi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için neler yapılabileceği konuşuldu. Türk mermerinin uluslararası pazardaki rekabet gücünün de ele alındığı gecede, sektörde verimliliği artıracak teknolojik çözümler hakkında önemli bir bilgi alışverişi oldu. Ayrıca, İzmir Mermer Fuarı'nın sektör için önemi vurgulandı ve fuarın sektördeki iş birliği ve ticaretin geliştirilmesine katkısı vurgulandı.

İki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin öneminin de dillendirildiği resepsiyonda ayrıca iş birliği imkanlarının geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar da ele alındı. Gece, etkinliğin anısına çektirilen toplu fotoğraf karesiyle sona erdi. - DENİZLİ